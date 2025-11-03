Буцаев о 3:4 с «Трактором»: «Сибирь» показала характер. Такие поражения закаляют, видим прогресс»

Вячеслав Буцаев: такие поражения, как от «Трактора», закаляют «Сибирь».

Тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:4). Новосибирский клуб потерпел 7-е поражение подряд.

— К сожалению, по качеству игры мы не заслуживали поражения, у нас было достаточно моментов изменить ход игры. «Трактор» — интересный соперник. Считаю, что сегодня ребята показали характер и что у нас есть коллектив. Такие поражения закаляют. Мы видим прогресс. Да, на сегодняшний день нет результата, но при таком подходе все будет хорошо.

— За счет чего планируете выбираться с последнего места в зону плей‑офф?

— Правильное отношение каждого к работе. Нам нужно пройти через поражения. Последние матчи мы проигрываем в упорной борьбе в одну шайбу, идет становление команды, многие ребята не выступали на таком уровне, но мы видим их желание врываться в команду, — сказал Буцаев.