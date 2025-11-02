  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гаврилов о Доминге из «Сибири»: «Был бы первым претендентом на приз Миски как худшего вратаря КХЛ. Главное разочарование регулярки, он слаб, не дотягивает до 90% надежности»
0

Гаврилов о Доминге из «Сибири»: «Был бы первым претендентом на приз Миски как худшего вратаря КХЛ. Главное разочарование регулярки, он слаб, не дотягивает до 90% надежности»

Андрей Гаврилов: Доминге – слабый игрок, главное разочарование этого сезона КХЛ.

Бывший вратарь «Сочи» и «Салавата», ныне работающий скаутом в агентстве Gold Star, Андрей Гаврилов высказался о игровых качествах голкипера «Сибири» Луи Доминге

«Доминге – однозначно главное разочарование первой трети регулярки. Вообще непонятное подписание. Это разочарование для вратаря, который позиционировался как из НХЛ. А он даже не дотягивает до 90 процентов надежности. Вратарь «Сибири» просто слаб.

Если в прошлом году организовали бы титул Миски как худшего вратаря КХЛ (речь о Хантере Миске, экс-вратаре московского «Динамо» – Спортс’‘), то Доминге сейчас был бы первым претендентом на приз», – сказал Андрей Гаврилов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoАндрей Гаврилов
logoСибирь
logoЛуи Доминге
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoНХЛ
logoХантер Миска
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гру о 4:3 с «Сибирью»: «Понравилось, как «Трактор» отыграл два периода. В 3-м команда подрасслабилась, но Дриджер совершал важные сэйвы»
сегодня, 16:47
Вратарь «Сибири» Доминге: «Мне нравится, как живут люди в России. Улицы чистые, люди заботятся о своем районе, дети выглядят счастливыми»
30 октября, 10:01
Ливо не сыграет против «Сибири» по решению Гру. Лучший бомбардир «Трактора» прилетел в Новосибирск, но не выйдет на игру («Матч ТВ»)
24 октября, 16:47
Главные новости
Силаев о Ларионове: «Хороший психолог, наставник с большим опытом. У него есть чуйка, благодаря которой он раскрывает молодых игроков»
24 минуты назад
НХЛ. «Тампа» играет с «Ютой», «Айлендерс» примут «Коламбус», «Филадельфия» против «Калгари», «Нью-Джерси» в гостях у «Анахайма»
37 минут назадLive
Самсонов о замене в матче со «Спартаком»: «Выжал из себя все за 2 периода. В перерыве понял, что могу уехать на скорой в больницу, если так продолжится»
47 минут назад
ЦСКА заплатит «Салавату» 10 млн рублей за Самонова в качестве компенсации («СЭ»)
сегодня, 20:10
«Салават» обменял Самонова в ЦСКА на компенсацию
сегодня, 18:22
Самсонов о переезде из США: «Самое сложное – разобраться с МФЦ, получить документы. Это был шок, будто иностранные слова. СНИЛС, например – что это вообще?»
сегодня, 18:12
Фетисов про 2 шайбы Овечкина в 12 матчах: «Поймает чувство голеадора, сезон только начался. Саша опытный, понимает, что ему надо»
сегодня, 17:50
НХЛ оштрафовала Малкина на 5 тысяч долларов за удар клюшкой защитника «Виннипега» Стэнли. Евгений был удален на 2 минуты за этот эпизод
сегодня, 17:23Видео
Костин прошел собеседование в «Авангарде». Форвард выигрывал Кубок Гагарина с клубом в 2021 году («Чемпионат»)
сегодня, 17:12
Карбери после 3:4 с «Баффало»: «Вашингтон» ищет свою игру, ребята только начинают входить в ритм. Нам далеко до нужного уровня, но мы идем к этому»
сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Ткачев про 7 поражений «Сибири» подряд: «Если хотим в плей-офф, то он уже начался для нас. Когда проигрываешь, будут негативные слухи. Мы сфокусированы на игре»
9 минут назад
Исаков о 2:0 с «Автомобилистом»: «Приятно заканчивать игру без пропущенных шайб. Отмечу свежесть игроков, вздохнули после длительного марафона, сейчас играют по‑другому»
34 минуты назад
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов! Такое не купить
47 минут назадТесты и игры
Жамнов о 2:5 от «Сочи»: «У «Спартака» много травмированных, ищем разные сочетания. У Мальцева, Ружички и Тодда есть «химия», посмотрим, как будет дальше»
сегодня, 20:23
Заварухин про 0:2 от «Торпедо»: «Автомобилист» не пустили на пятак, поэтому катались по углам, ничего не создали. Хотели больше владеть шайбой, не получилось»
сегодня, 17:59
Тренер «Сочи» Михайлов о замене Самсонова в игре со «Спартаком»: «Так планировали, сложная у Илюхи дорога была. Команда победила, он сделал все правильно»
сегодня, 17:35
Гру о 4:3 с «Сибирью»: «Понравилось, как «Трактор» отыграл два периода. В 3-м команда подрасслабилась, но Дриджер совершал важные сэйвы»
сегодня, 16:47
Хартли о 4:1 с «Салаватом»: «Целостная игра. «Локомотив» садился на соперника, имел много шансов и контролировал матч»
сегодня, 14:45
Протас о 4-х поражениях «Вашингтона» подряд: «Верим, что у нас хорошая команда, и держимся вместе. В атаке есть трудности, но мы найдем правильный путь»
сегодня, 12:47
Маршанд об умершей от рака 10-летней дочери друга и победном буллите с «Далласом»: «Знаю, что она наблюдает сверху и была со мной в тот момент»
сегодня, 12:18