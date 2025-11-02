Гаврилов о Доминге из «Сибири»: «Был бы первым претендентом на приз Миски как худшего вратаря КХЛ. Главное разочарование регулярки, он слаб, не дотягивает до 90% надежности»

Андрей Гаврилов: Доминге – слабый игрок, главное разочарование этого сезона КХЛ.

Бывший вратарь «Сочи» и «Салавата», ныне работающий скаутом в агентстве Gold Star, Андрей Гаврилов высказался о игровых качествах голкипера «Сибири» Луи Доминге .

«Доминге – однозначно главное разочарование первой трети регулярки. Вообще непонятное подписание. Это разочарование для вратаря, который позиционировался как из НХЛ . А он даже не дотягивает до 90 процентов надежности. Вратарь «Сибири » просто слаб.

Если в прошлом году организовали бы титул Миски как худшего вратаря КХЛ (речь о Хантере Миске , экс-вратаре московского «Динамо » – Спортс’‘), то Доминге сейчас был бы первым претендентом на приз», – сказал Андрей Гаврилов .