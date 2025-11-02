Гаврилов о Доминге из «Сибири»: «Был бы первым претендентом на приз Миски как худшего вратаря КХЛ. Главное разочарование регулярки, он слаб, не дотягивает до 90% надежности»
Андрей Гаврилов: Доминге – слабый игрок, главное разочарование этого сезона КХЛ.
Бывший вратарь «Сочи» и «Салавата», ныне работающий скаутом в агентстве Gold Star, Андрей Гаврилов высказался о игровых качествах голкипера «Сибири» Луи Доминге.
«Доминге – однозначно главное разочарование первой трети регулярки. Вообще непонятное подписание. Это разочарование для вратаря, который позиционировался как из НХЛ. А он даже не дотягивает до 90 процентов надежности. Вратарь «Сибири» просто слаб.
Если в прошлом году организовали бы титул Миски как худшего вратаря КХЛ (речь о Хантере Миске, экс-вратаре московского «Динамо» – Спортс’‘), то Доминге сейчас был бы первым претендентом на приз», – сказал Андрей Гаврилов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости