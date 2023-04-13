Крылов о перекрестном плей-офф: «Он не нужен. Матчи с «Салаватом», «Ак Барсом», «Металлургом» омичам интереснее, чем с «Локомотивом»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА болельщики Кубок Гагарина Матч ТВ Александр Крылов Хоккей

Александр Крылов считает, что в КХЛ не нужен перекрестный плей-офф.

«Я как придерживался мнения, так и придерживаюсь – он не нужен. По одной простой причине: матчи с «Салаватом», «Ак Барсом», «Магниткой» намного интереснее омичам, чем с «Локомотивом», при всем уважении. Это история.

Искренне не вижу идеи в том, чтобы это сделать только для того, чтобы убрать полуфинальную пару ЦСКА и СКА», – сказал председатель совета директоров «Авангарда» Крылов.

Восемь клубов КХЛ проголосовали против перекрестного плей-офф

КХЛ хочет провести перекрестный плей-офф со 2-го раунда в сезоне-2023/24, в регулярке будет 68 матчей. Это должна утвердить ФХР

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slaider fox
Ну это естественно...ибо у кур очень мало шансов с командами запада🤣🤣🤣
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий