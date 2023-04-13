Крылов о перекрестном плей-офф: «Он не нужен. Матчи с «Салаватом», «Ак Барсом», «Металлургом» омичам интереснее, чем с «Локомотивом»

Александр Крылов считает, что в КХЛ не нужен перекрестный плей-офф.

«Я как придерживался мнения, так и придерживаюсь – он не нужен. По одной простой причине: матчи с « », «Ак Барсом», «Магниткой» намного интереснее омичам, чем с « », при всем уважении. Это история.

Искренне не вижу идеи в том, чтобы это сделать только для того, чтобы убрать полуфинальную пару и СКА», – сказал председатель совета директоров « » .

Восемь клубов КХЛ проголосовали против перекрестного плей-офф

КХЛ хочет провести перекрестный плей-офф со 2-го раунда в сезоне-2023/24, в регулярке будет 68 матчей. Это должна утвердить ФХР