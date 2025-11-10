Вратарь «Динамо» Моторыгин пропустил 3 гола и был заменен на Подъяпольского в матче против «Шанхая»

Максим Моторыгин был заменен в матче «Динамо» с «Шанхаем».

Вратарь «Динамо » Максим Моторыгин был заменен в матче против «Шанхая » (0:3, 2-й период).

К 25-й минуте игры Фонбет чемпионата КХЛ голкипер пропустил три гола.

После этого он был заменен. Место в воротах занял Владислав Подъяпольский .