Сергей Савельев о Дюбе и Лайпсике: «У СКА не было дефицита крайних нападающих хорошего класса. Но есть явный недобор очков со стороны многих форвардов, если сравнивать с их прошлым сезоном»

Сергей Савельев оценил изменения в составе СКА.

Хоккейный эксперт Сергей Савельев поделился мнением об изменениях в составе СКА.

Ранее клуб подписал контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком и выменял форварда Пьеррика Дюбе у «Трактора».

«Чем больше техничных игроков в команде, тем лучше. Тем не менее, мне кажется, что у СКА не было дефицита крайних нападающих хорошего класса. Но есть явный недобор очков со стороны многих форвардов клуба из Санкт-Петербурга, если сравнивать с их прошлым сезоном.

СКА не так много забивает шайб не из-за крайних нападающих. Мне кажется, что команде больше не хватает центральной оси.

Дюбе показал себя качественным хоккеистом для нашей лиги, поэтому я не вижу здесь никакой проблемы. Лайпсика нужно воспринимать не как легионера. А насколько он будет помощником – это мы увидим. В «Сибири» он хорошо играл один-полтора месяца. Возможно, в СКА будет по-другому, и он сможет снова раскрыться как ведущий игрок КХЛ . Тем более Лайпсик в этой команде уже играл», – сказал Савельев.