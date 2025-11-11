Павел Буре стал почетным жителем московского района Хамовники.

Член Зала славы и наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре отметил, что рад стать почетным жителем московского района Хамовники.

10 ноября Буре стал почетным жителем московского района Хамовники. 10 сентября он был награжден знаком отличия «За заслуги перед Москвой».

– Интересно, что вы играли под десяткой, и две награды пришли к вам 10-го числа.

– Да, прошло заседание депутатов районного собрания. Прошло представление к награде, потом было голосование.

Я очень рад, что стал почетным жителем Хамовников. Для меня это особый район в Москве. Я ведь там с рождения, потому что мой дед тренировал отца в «Лужниках». А меня маленького в коляске катали там и у бассейна «Чайка».

Когда появилась возможность и я уже играл в НХЛ , то купил там квартиру и живу в Хамовниках уже 30 лет.

– Вы много гуляете по Москве. Какое ваше любимое место в районе?

– Знаете, в Хамовниках очень много хороших мест. Это и Фрунзенская набережная, и Новодевичий монастырь. И понятно, что «Лужники » – лучший спортивный объект в мире. Есть и парки, и озера, и декоративные пруды.

Мне очень нравится там жить, последние пару лет я много гуляю по району. Как раз сказал главе Хамовников, что много внимания уделяется спорту, в каждом дворе на улице есть такие тренажеры, каких не было, когда я еще начинал в ЦСКА.

30 лет назад в Хамовниках была только одна хоккейная коробка. И я помогал ее на свои средства восстанавливать. А сейчас у нас много спортивных объектов, где люди по-настоящему занимаются. В «Лужниках» вообще толпа любителей бегает. Приятно видеть! Я влюблен в нашу Москву, – сказал Буре.

