Петр Воробьев об уходе сына из «Металлурга»: «Ребята, которые были лидерами в прошлом году, сдали. Илья не смог вовремя почувствовать изменения»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев Петр Воробьев КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Хоккей

Петр Воробьев отреагировал на отставку сына с поста главного тренера «Металлурга».

Илья Воробьев был уволен после поражения магнитогорцев во втором раунде Кубка Гагарина от «Авангарда» (0-4).

«Как кто-то говорил: тренер – это то место работы, где нужно всегда быть готовым к увольнению. Почти 10 лет – это немалое время работы на одном месте.

Посыпать пеплом голову нечего, нужно сделать правильные выводы. Думаю, он не учел, что будет такой напряженный чемпионат с таким количеством игр.

Больше того, ребята, которые у него были лидерами в прошлом году, очень здорово сдали. Это можно сказать как об иностранцах, так и о россиянах.

Думаю, что он не смог вовремя почувствовать такие изменения, и подготовки ему не хватило», – сказал Воробьев-старший.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Удачи Петровичу,найти себя в другой команде.
Сомневаюсь, что он будет больше получать, чем
в Магнитки.Сезон последний конечно он проволил,здорово...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий