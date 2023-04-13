Петр Воробьев об уходе сына из «Металлурга»: «Ребята, которые были лидерами в прошлом году, сдали. Илья не смог вовремя почувствовать изменения»

Петр Воробьев отреагировал на отставку сына с поста главного тренера «Металлурга».

Илья Воробьев был уволен после поражения магнитогорцев во втором раунде Кубка Гагарина от «Авангарда» (0-4).

«Как кто-то говорил: тренер – это то место работы, где нужно всегда быть готовым к увольнению. Почти 10 лет – это немалое время работы на одном месте.

Посыпать пеплом голову нечего, нужно сделать правильные выводы. Думаю, он не учел, что будет такой напряженный чемпионат с таким количеством игр.

Больше того, ребята, которые у него были лидерами в прошлом году, очень здорово сдали. Это можно сказать как об иностранцах, так и о россиянах.

Думаю, что он не смог вовремя почувствовать такие изменения, и подготовки ему не хватило», – сказал Воробьев-старший.