Крылов о судействе в КХЛ: «Создана рабочая группа по реформе этого вопроса. Фазель любезно согласился участвовать в процессе»
Александр Крылов сообщил, что на заседании совета директоров КХЛ обсуждали работу судей.
«Ключевой вопрос, что мы начали обсуждать тему судейства. Не то что у нас криминал какой-то, но есть конфликт интересов, когда за процесс отвечает один и тот же человек. Когда он себя проверяет, налицо конфликт интересов.
Создана рабочая группа по реформе этого вопроса. Надеюсь, в ближайшее время будут изменения. Фазель любезно согласился участвовать в этом процессе. Ожидаю, что нас ждут качественные изменения.
Не то что «Авангард» засудили, просто нет новых судей. Когда у тебя нет лифта, снизу нет качественного роста. Мы говорим не о предвзятости, а о качестве и росте судейства», – сказал председатель совета директоров «Авангарда» Крылов.
Фазель участвует в совете директоров КХЛ в качестве почетного гостя
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