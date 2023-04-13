Крылов о судействе в КХЛ: «Создана рабочая группа по реформе этого вопроса. Фазель любезно согласился участвовать в процессе»

Теги Авангард судьи Рене Фазель КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Александр Крылов Хоккей

Александр Крылов сообщил, что на заседании совета директоров КХЛ обсуждали работу судей.

«Ключевой вопрос, что мы начали обсуждать тему судейства. Не то что у нас криминал какой-то, но есть конфликт интересов, когда за процесс отвечает один и тот же человек. Когда он себя проверяет, налицо конфликт интересов.

Создана рабочая группа по реформе этого вопроса. Надеюсь, в ближайшее время будут изменения. Фазель любезно согласился участвовать в этом процессе. Ожидаю, что нас ждут качественные изменения.

Не то что «Авангард» засудили, просто нет новых судей. Когда у тебя нет лифта, снизу нет качественного роста. Мы говорим не о предвзятости, а о качестве и росте судейства», – сказал председатель совета директоров «Авангарда» Крылов.

Фазель участвует в совете директоров КХЛ в качестве почетного гостя

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2 комментария

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вован63
А при чем тут Фазель? своих дармоедов хватает.
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dimon 2.0
а что - фазель теперь в каждой бочке затычка ?? картошку без фазеля не почистим ? какая взаимосвязь между судейством рядовых судей (симпатизирующих ска) и пенсионером фазелем ??
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