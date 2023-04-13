Крылов о судействе в КХЛ: «Создана рабочая группа по реформе этого вопроса. Фазель любезно согласился участвовать в процессе»

Александр Крылов сообщил, что на заседании совета директоров КХЛ обсуждали работу судей.

«Ключевой вопрос, что мы начали обсуждать тему судейства. Не то что у нас криминал какой-то, но есть конфликт интересов, когда за процесс отвечает один и тот же человек. Когда он себя проверяет, налицо конфликт интересов.

Создана рабочая группа по реформе этого вопроса. Надеюсь, в ближайшее время будут изменения. Фазель любезно согласился участвовать в этом процессе. Ожидаю, что нас ждут качественные изменения.

Не то что «Авангард» засудили, просто нет новых судей. Когда у тебя нет лифта, снизу нет качественного роста. Мы говорим не о предвзятости, а о качестве и росте судейства», – сказал председатель совета директоров «Авангарда» Крылов.

Фазель участвует в совете директоров КХЛ в качестве почетного гостя