Ги Буше о 0:1 от СКА: «Моментов много, не удается их реализовать. Вопрос не в пропущенных шайбах, а в забитых нами голах. Кому-то из ребят уже пора начать это делать»

Ги Буше подвел итоги матча «Авангарда» против СКА.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался после поражения от СКА (0:1).

«43 броска в створ – ни одного гола. Очень много моментов, не удается их реализовать. Очень обидно, и не в первый раз такое происходит. Вопрос не в пропущенных шайбах, а в забитых нами голах. Кому-то из ребят уже пора начать это делать.

Не стоит искать какую-то одну причину, почему нет голов. Если взять любую звезду НХЛ , то когда такой игрок долго не забивает, то начинает нервничать, сомневаться, медлить в каких-то моментах. Необходимо действовать спокойнее, когда у тебя шайба, наносить более умные броски.

Важный момент здесь и скрин вратаря. Я считаю, что наши ребята могут действовать лучше во всех этих аспектах, и мы работаем над этим», – сказал Буше.

