Вячеслав Буцаев опроверг слухи про запрет на употребление воды в «Сибири».

Главный тренер «Сибири » Вячеслав Буцаев опроверг слухи о том, что в команде введен запрет на употребление воды во время тренировок.

Сегодня «Сибирь» проиграла «Спартаку » со счетом 3:6. Клуб потерпел 10-е поражение подряд.

– Какая сейчас обстановка в команде после 10 поражений? Ходят слухи, что во время тренировок хоккеистам нельзя пить воду, брать иконы в раздевалку. Это же все не появляется на пустом месте.

– До меня доходят слухи. Не знаю, кто это сказал. Это бред. Есть определенные моменты в тренировочном процессе, когда можно пить и когда нельзя. Никто воду у нас не отменял.

Есть вода, есть общая икона – нам ее недавно болельщики подарили на встрече с командой. Давайте еще скажем про магнитные бури, полнолуние. Давайте не будем выдумывать то, что не соответствует действительности. Соперник нам показал, что такое современный хоккей, – сказал Буцаев.

«Сибирь» проиграла 10-й матч подряд – 3:6 от «Спартака». Команда Буцаева идет 11-й на Востоке