Никитин о 2:0 с «Северсталью»: «Парни проявили самоотверженность, забили важные голы. Чемпионат в самом разгаре, делать выводы рано. Продолжаем делать то, во что верим»
Игорь Никитин подвел итоги матча ЦСКА с «Северсталью».
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча против «Северстали» (2:0).
– Тяжелая игра, против «Северстали» всегда игры непростые. Парни проявили самоотверженность, забили важные голы.
Чемпионат в самом разгаре, делать выводы рано. Мы продолжаем делать то, во что верим, и с теми, в кого верим.
– Как состояние у Еременко и Карнаухова?
– Хоккей – мужской вид спорта, поэтому, надеюсь, все нормально будет.
– По каким причинам отсутствует Максим Соркин?
– Он приболел, – сказал Никитин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
