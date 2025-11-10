Никитин о 2:0 с «Северсталью»: «Парни проявили самоотверженность, забили важные голы. Чемпионат в самом разгаре, делать выводы рано. Продолжаем делать то, во что верим»

Игорь Никитин подвел итоги матча ЦСКА с «Северсталью».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча против «Северстали » (2:0).

– Тяжелая игра, против «Северстали» всегда игры непростые. Парни проявили самоотверженность, забили важные голы.

Чемпионат в самом разгаре, делать выводы рано. Мы продолжаем делать то, во что верим, и с теми, в кого верим.

– Как состояние у Еременко и Карнаухова?

– Хоккей – мужской вид спорта, поэтому, надеюсь, все нормально будет.

– По каким причинам отсутствует Максим Соркин?

– Он приболел, – сказал Никитин.

ЦСКА всухую победил «Северсталь» – 2:0. Гамзин отразил 34 броска, сделав 2-й шатаут подряд