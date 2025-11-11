Кравцов заработает 30 млн рублей в сезоне-2025/26 по контракту с «Трактором», по 85 млн – в 2026/27 и 2027/28 («СЭ»)

Виталий Кравцов заработает 30 млн рублей в сезоне-2025/26.

Нападающий Виталий Кравцов подписал контракт с «Трактором » на 3 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока в первый сезон составит 30 млн рублей, в остальные два – по 85 млн рублей.

Ранее Кравцов прошел через драфт отказов в НХЛ – «Ванкувер» расторг с ним контракт. Напомним, 25-летний форвард перешел в «Кэнакс» в межсезонье из «Трактора».

В нынешнем сезоне Кравцов провел 10 игр в АХЛ за «Эбботсфорд» и набрал 4 (1+3) балла.

В прошлом сезоне он набрал 58 (27+31) очков в 66 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Трактор». В плей-офф добавил 7 (6+1) очков в 19 играх.