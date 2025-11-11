Ларионов о сыне: «Он приболел. На матч против «Шанхая» вышел уже нездоровым, сейчас восстанавливается. Надеюсь, к домашней серии он будет в составе СКА»

Игорь Ларионов высказался о том, что его сын не играет с 6 ноября.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, почему его сын пропустил последние матчи.

Нападающий Игорь Ларионов-младший не играет с 6 ноября.

– Вы давали месседжи на пресс-конференциях Николаю Голдобину: говорили про страсть, про игровую этику. Как я понимаю, он прислушивался. Какие вы месседжи можете дать Игорю Ларионову-младшему, чтобы он вернулся в состав?

– Он был в составе, но приболел. На матч против «Драконов» он вышел уже будучи нездоровым, так что сейчас восстанавливается. Я надеюсь, что к домашней серии он будет в порядке и будет в составе.

– То есть, если он здоров, ему гарантировано место в составе?

– Я не говорю, что гарантировано. Мы сейчас не говорим о гарантиях. Мы сейчас говорим о том, что люди, которые у нас находятся на травмах, болеют, на их состояние надо смотреть. И сначала нужно подключить их к команде, в тренировочный процесс, и только после этого принимать решения.

Такая же ситуация с Плотниковым , с Зыковым . Поэтому в этом плане мы сейчас не будем форсировать. Сегодня по этой же причине не играл Миша Воробьев. Здесь всегда нужно время, чтобы понять и не форсировать, – сказал Ларионов.

