Жамнов о 6:3 с «Сибирью»: «Мы сами создали ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Чуть подкорректировали моменты в рекламной паузе, это сработало»

Алексей Жамнов оценил игру «Спартака» в матче с «Сибирью».

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов высказался о победе в матче против «Сибири » со счетом 6:3.

«Понравилась реакция ребят на пропущенные шайбы. Счет был не по игре, мы сами создали ошибки, которые привели к голам в наши ворота.

Ребята адекватно отреагировали, продолжали делать те вещи, но исключили ошибки. Чуть подкорректировали моменты в рекламной паузе, это сработало.

Игра продолжается все 60 минут и надо научиться играть под давлением», – сказал Жамнов.