Жамнов о 6:3 с «Сибирью»: «Мы сами создали ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Чуть подкорректировали моменты в рекламной паузе, это сработало»
Алексей Жамнов оценил игру «Спартака» в матче с «Сибирью».
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе в матче против «Сибири» со счетом 6:3.
«Понравилась реакция ребят на пропущенные шайбы. Счет был не по игре, мы сами создали ошибки, которые привели к голам в наши ворота.
Ребята адекватно отреагировали, продолжали делать те вещи, но исключили ошибки. Чуть подкорректировали моменты в рекламной паузе, это сработало.
Игра продолжается все 60 минут и надо научиться играть под давлением», – сказал Жамнов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости