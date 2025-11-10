Ларионов о роли Лайпсика в СКА: «Пока трудно сказать. Человек, который долго не играл, не может сразу войти в ритм. Это чревато травмами»

Игорь Ларионов высказался о переходе Брендана Лайпсика в СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о переходе Брендана Лайпсика в клуб.

– Вчера состав СКА пополнил Брендан Лайпсик. Какую роль вы видите для него?

– Пока трудно сказать, потому что человек не играл 6 или 7 месяцев. Пока у меня нет конкретной даты, когда он будет играть, но он здесь с нами.

Вы понимаете, что человек, который не играл довольно-таки долгое время, не может сразу войти в игровой ритм. В современном хоккее это чревато травмами. Поэтому дайте время, чтобы мы сначала его протестировали, как того же Дюбе .

Обычно мы это делаем до того, как ребята выходят на лед, но сейчас мы находимся в поездке, а вся аппаратура – в Питере. Надо посмотреть все параметры их состояния, чтобы понимать, когда мы от них можем ждать того результата и того вклада, который мы хотим видеть, – сказал Ларионов.