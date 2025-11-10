  • Спортс
7

Ларионов о роли Лайпсика в СКА: «Пока трудно сказать. Человек, который долго не играл, не может сразу войти в ритм. Это чревато травмами»

Игорь Ларионов высказался о переходе Брендана Лайпсика в СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о переходе Брендана Лайпсика в клуб.

– Вчера состав СКА пополнил Брендан Лайпсик. Какую роль вы видите для него?

– Пока трудно сказать, потому что человек не играл 6 или 7 месяцев. Пока у меня нет конкретной даты, когда он будет играть, но он здесь с нами.

Вы понимаете, что человек, который не играл довольно-таки долгое время, не может сразу войти в игровой ритм. В современном хоккее это чревато травмами. Поэтому дайте время, чтобы мы сначала его протестировали, как того же Дюбе.

Обычно мы это делаем до того, как ребята выходят на лед, но сейчас мы находимся в поездке, а вся аппаратура – в Питере. Надо посмотреть все параметры их состояния, чтобы понимать, когда мы от них можем ждать того результата и того вклада, который мы хотим видеть, – сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
