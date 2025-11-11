Кудашов об 1:4 от «Шанхая»: «Динамо» не хватало свежести в завершении, потому что уже какая по счету игра через день. Большинство не сработало»

Алексей Кудашов подвел итоги матча «Динамо» с «Шанхаем».

Главный тренер московского «Динамо » Алексей Кудашов высказался о матче против «Шанхая » (1:4).

«Нам не хватало свежести в завершении, потому что уже какая по счету игра через день. Большинство не сработало.

У «Драконов» именно сейчас эмоциональной подъем пошел. Сейчас идут равные игры, просто кто-то попадается свеженький», – сказал Кудашов.