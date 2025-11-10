Дыняк и Пастухов подрались в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком»

Хоккеисты «Ак Барса» и «Нефтехимика» подрались в матче КХЛ.

Никита Дыняк и Илья Пастухов подрались в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком » (4:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Инцидент произошел на 39-й минуте игры после силового приема нападающего «Ак Барса » Дыняка против форварда «Нефтехимика» Кирилла Капустина .

В итоге Илья Пастухов получил 2 минуты штрафа как зачинщик драки, 5 минут за драку и 10-минутный дисциплинарный штраф.

Дыняк был наказан 5 минутами штрафа за драку.