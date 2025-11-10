Дыняк и Пастухов подрались в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком»
Хоккеисты «Ак Барса» и «Нефтехимика» подрались в матче КХЛ.
Никита Дыняк и Илья Пастухов подрались в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком» (4:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Инцидент произошел на 39-й минуте игры после силового приема нападающего «Ак Барса» Дыняка против форварда «Нефтехимика» Кирилла Капустина.
В итоге Илья Пастухов получил 2 минуты штрафа как зачинщик драки, 5 минут за драку и 10-минутный дисциплинарный штраф.
Дыняк был наказан 5 минутами штрафа за драку.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
