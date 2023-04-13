Рейдеборн, Юдин и Григоренко – лучшие игроки финалов конференций, Евсеев – лучший новичок

Теги Ак Барс ЦСКА рейтинги КХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Дмитрий Юдин Адам Рейдеборн Никита Евсеев Хоккей

Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн вошел в число лучших игроков финалов конференций.

КХЛ определила лучших игроков финалов конференций Кубка Гагарина.

Лучшим вратарем признан Адам Рейдеборн (ЦСКА), одержавший 4 победы в 6 матчах. Он отразил 94,85% бросков при коэффициенте надежности 1,50. В 2 играх серии со СКА Рейдеборн сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Дмитрий Юдин («Ак Барс»), набравший 4 (2+2) очка в 5 матчах. Также на его счету 4 силовых приема и 8 заблокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Михаил Григоренко (ЦСКА). Он набрал 7 (3+4) очков в 6 играх. В 5-м матче серии Григоренко отметился хет-триком. Также на его счету 1 блокированный бросок и 4 отбора шайбы.

Лучшим новичком стал защитник Никита Евсеев («Ак Барс»), набравший 2 (1+1) очка в 4 матчах серии с «Авангардом». Он не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Шайба в 3-м матче серии стала первой для Евсеева в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. Он стал самым молодым автором гола в истории «Ак Барса» в Кубках Гагарина. На его счету также 2 заблокированных броска.

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6 комментариев

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razer25
Ответ Рузалия Лакербая
Считаю наш Тимур не хуже. 💥
Согласен
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Олег
Ответ Tina
Очень рада за Никиту, перспективный защитник очень хорошо себя зарекомендовал и Юдин молодец, удачи в дальнейшем Вам и победы в финале... Адам конечно у нас не раскрылся так как мало у него было игрового времени, а не плохой кипер....
Желаете победы в финале? А вы за кого больше болеете?
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Рузалия Лакербая
Ответ Tina
Очень рада за Никиту, перспективный защитник очень хорошо себя зарекомендовал и Юдин молодец, удачи в дальнейшем Вам и победы в финале... Адам конечно у нас не раскрылся так как мало у него было игрового времени, а не плохой кипер....
Считаю наш Тимур не хуже. 💥
+5
0
+5
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Tina
Очень рада за Никиту, перспективный защитник очень хорошо себя зарекомендовал и Юдин молодец, удачи в дальнейшем Вам и победы в финале...
Адам конечно у нас не раскрылся так как мало у него было игрового времени, а не плохой кипер....
+5
0
+5
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Vagner01
Все по делу!
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ильмир аглиуллин
По чему бы и нет.
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