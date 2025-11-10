Боб Хартли подвел итоги матча «Локомотива» с «Торпедо».

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли поделился мыслями после матча против «Торпедо» (1:2).

– Единственное, что мне не понравилось в этой игре – результат. Не могу ничего плохого сказать про нашу игру. Была возможность забивать еще. В Нижнем Новгороде отличный дворец, болельщики. Обе команды провели хороший матч.

– «Торпедо» чем-то удивило? Или проигрыш рядовой?

– С тем количеством видеопросмотров, которые команды делают, когда они готовятся ко встречам, это не было сюрпризом. «Торпедо» находится рядом с нами в таблице и показывает хорошую игру.

– Радулов был не очень заметен. Ему стоит отдохнуть несколько игр?

– Думаю, что все играли хорошо. Бывают такие игры, что кто-то менее заметен, но матч был интересен. И повторюсь: мне не в чем упрекнуть своих хоккеистов.

Конкуренция в таблице очень плотная. Наша задача – подготовить команду к плей-офф и выиграть последнюю игру. Я выигрывал кубки и не занимая первого места в регулярном чемпионате, – сказал Хартли.

«Торпедо» обыграло «Локомотив», продлив победную серию до 6 матчей. Команда Исакова идет 2-й на Западе