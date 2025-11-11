Галлан о 4:1 с «Динамо»: «Эта победа будет началом чего-то лучшего, надеюсь. Но те матчи, в которых мы проиграли, были не такими плохими, несмотря на статистику»
Жерар Галлан высказался о матче «Шанхая» с «Динамо».
Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:1).
– Очень доволен первым и вторым периодами в исполнении команды. Но в третьем мы немного упустили инициативу, сдали позиции.
«Динамо» этим воспользовалось, забило гол и создало интересную концовку для болельщиков. Но в целом от нас была хорошая игра.
– Можно ли сказать, что эта победа переломная с точки зрения выхода из кризиса?
– Да, надеюсь, что эта победа будет началом чего-то лучшего. Но те матчи, в которых мы проиграли, были не такими плохими, несмотря на статистику. Надеюсь, что дальше будет лучше, – сказал Галлан.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
