Галлан о 4:1 с «Динамо»: «Эта победа будет началом чего-то лучшего, надеюсь. Но те матчи, в которых мы проиграли, были не такими плохими, несмотря на статистику»

Жерар Галлан высказался о матче «Шанхая» с «Динамо».

Главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан прокомментировал победу над московским «Динамо » (4:1).

– Очень доволен первым и вторым периодами в исполнении команды. Но в третьем мы немного упустили инициативу, сдали позиции.

«Динамо» этим воспользовалось, забило гол и создало интересную концовку для болельщиков. Но в целом от нас была хорошая игра.

– Можно ли сказать, что эта победа переломная с точки зрения выхода из кризиса?

– Да, надеюсь, что эта победа будет началом чего-то лучшего. Но те матчи, в которых мы проиграли, были не такими плохими, несмотря на статистику. Надеюсь, что дальше будет лучше, – сказал Галлан.