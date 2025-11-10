Исаков о 2:1 с «Локомотивом»: «Очень насыщенный матч с точки зрения единоборств, мелких стыков. Мы готовились к этому, приняли вызов и победили»
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги матча против «Локомотива» (2:1).
– Очень насыщенный матч с точки зрения единоборств, мелких стыков. Мы готовились к этому. Мы приняли этот вызов от «Локомотива» и победили.
– Подводя итоги предсезонки, вы с восхищением говорили о матче против самого Боба Хартли. Сегодня игра была с этим ощущением?
– Предсезонку не нужно вспоминать. Мы посмотрели ту игру, но не показывали ее специально.
– Быстрый пропущенный гол – следствие четырехдневного отдыха?
– Иногда смотришь на команду во время гимна и видишь, что она заряжена. Команда не расклеилась. Зрители сразу нас погнали и включились в игру.
– Показалось ли, что звено Белевича выходило против звена Радулова и это было ключом к победе?
– Вам не показалось. Это было заданием на эту игру и одним из ключиков к победе.
– Когда ждать Науменкова и Рожкова?
– Никиту ожидаем в ближайшее время, а Михаил еще ходит в гипсе.
– В октябре вы были недовольны, как команда действует в атаке на пятаке и за воротами. Насколько виден прогресс?
– Мы хотим, чтобы наши игровые силы не превращались в тупой навал. Мы хотим, чтобы ребята понимали, на каких позициях они должны играть и что делать. Если сравнивать октябрь и то, что происходит сейчас, прекрасно понимаем, что был период, когда нам не хватило свежести, это отразилось на команде. Сейчас видим, что эти моменты сдвинулись.
– Согласитесь с тем, что «Торпедо» наиграло на чуть большее количество шайб?
– Обе команды могли забросить больше, но вратари сегодня были в ударе, – сказал Исаков.
«Торпедо» обыграло «Локомотив», продлив победную серию до 6 матчей. Команда Исакова идет 2-й на Западе