  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Исаков о 2:1 с «Локомотивом»: «Очень насыщенный матч с точки зрения единоборств, мелких стыков. Мы готовились к этому, приняли вызов и победили»
1

Исаков о 2:1 с «Локомотивом»: «Очень насыщенный матч с точки зрения единоборств, мелких стыков. Мы готовились к этому, приняли вызов и победили»

Алексей Исаков высказался об игре «Торпедо» с «Локомотивом».

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги матча против «Локомотива» (2:1).

– Очень насыщенный матч с точки зрения единоборств, мелких стыков. Мы готовились к этому. Мы приняли этот вызов от «Локомотива» и победили.

– Подводя итоги предсезонки, вы с восхищением говорили о матче против самого Боба Хартли. Сегодня игра была с этим ощущением?

– Предсезонку не нужно вспоминать. Мы посмотрели ту игру, но не показывали ее специально.

– Быстрый пропущенный гол – следствие четырехдневного отдыха?

– Иногда смотришь на команду во время гимна и видишь, что она заряжена. Команда не расклеилась. Зрители сразу нас погнали и включились в игру.

– Показалось ли, что звено Белевича выходило против звена Радулова и это было ключом к победе?

– Вам не показалось. Это было заданием на эту игру и одним из ключиков к победе.

– Когда ждать Науменкова и Рожкова?

– Никиту ожидаем в ближайшее время, а Михаил еще ходит в гипсе.

– В октябре вы были недовольны, как команда действует в атаке на пятаке и за воротами. Насколько виден прогресс?

– Мы хотим, чтобы наши игровые силы не превращались в тупой навал. Мы хотим, чтобы ребята понимали, на каких позициях они должны играть и что делать. Если сравнивать октябрь и то, что происходит сейчас, прекрасно понимаем, что был период, когда нам не хватило свежести, это отразилось на команде. Сейчас видим, что эти моменты сдвинулись.

– Согласитесь с тем, что «Торпедо» наиграло на чуть большее количество шайб?

– Обе команды могли забросить больше, но вратари сегодня были в ударе, – сказал Исаков.

«Торпедо» обыграло «Локомотив», продлив победную серию до 6 матчей. Команда Исакова идет 2-й на Западе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoТорпедо
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
logoАлексей Исаков
logoАлександр Радулов
logoНикита Рожков
logoАндрей Белевич
logoМихаил Науменков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хартли об 1:2 от «Торпедо»: «Единственное, что мне не понравилось – результат. Не могу сказать ничего плохого про нашу игру»
вчера, 20:12
Форвард «Торпедо» Принс: «Люблю Россию, план – остаться жить здесь. Мои дети будут здесь учиться, они спокойно говорят на русском. Это круто»
вчера, 12:40
Торпедо – Локомотив – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат КХЛ, 10 ноября 2025
9 ноября, 13:16Пользовательская новость
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» дома сыграют с «Нэшвиллом», «Нью-Джерси» – с «Айлендерс», «Коламбус» против «Эдмонтона», «Вегас» встретится с «Флоридой»
вчера, 21:01
Кравцов заработает 30 млн рублей в сезоне-2025/26 по контракту с «Трактором», по 85 млн – в 2026/27 и 2027/28 («СЭ»)
вчера, 21:59
Ларионов о сыне: «Он приболел. На матч против «Шанхая» вышел уже нездоровым, сейчас восстанавливается. Надеюсь, к домашней серии он будет в составе СКА»
вчера, 21:46
Буре о том, что стал почетным жителем Хамовников: «Очень рад, здесь много хороших мест. «Лужники» – лучший спортивный объект в мире. Я влюблен в Москву»
вчера, 21:12
Ги Буше о 0:1 от СКА: «Моментов много, не удается их реализовать. Вопрос не в пропущенных шайбах, а в забитых нами голах. Кому-то из ребят уже пора начать это делать»
вчера, 20:55
Буцаев о слухах, что в «Сибири» нельзя пить воду на тренировках и брать иконы в раздевалку: «Бред. Давайте еще про магнитные бури, полнолуние скажем. Есть вода, есть общая икона – фанаты подарили»
вчера, 20:23
Хартли об 1:2 от «Торпедо»: «Единственное, что мне не понравилось – результат. Не могу сказать ничего плохого про нашу игру»
вчера, 20:12
Ги Буше о тактике «Авангарда»: «Менять что-то нужно, когда нет моментов, а это не наша ситуация. Наша проблема в том, что человек, который имеет возможность отличиться, не может это сделать»
вчера, 20:03
Ларионов о роли Лайпсика в СКА: «Пока трудно сказать. Человек, который долго не играл, не может сразу войти в ритм. Это чревато травмами»
вчера, 19:55
Никитин о 2:0 с «Северсталью»: «Парни проявили самоотверженность, забили важные голы. Чемпионат в самом разгаре, делать выводы рано. Продолжаем делать то, во что верим»
вчера, 19:48
Ко всем новостям
Последние новости
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
вчера, 22:30Тесты и игры
Галлан о 4:1 с «Динамо»: «Эта победа будет началом чего-то лучшего, надеюсь. Но те матчи, в которых мы проиграли, были не такими плохими, несмотря на статистику»
вчера, 21:35
Кудашов об 1:4 от «Шанхая»: «Динамо» не хватало свежести в завершении, потому что уже какая по счету игра через день. Большинство не сработало»
вчера, 21:23
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 20:50Тесты и игры
Жамнов о 6:3 с «Сибирью»: «Мы сами создали ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Чуть подкорректировали моменты в рекламной паузе, это сработало»
вчера, 20:43
Дыняк и Пастухов подрались в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком»
вчера, 18:32Видео
Вратарь «Динамо» Моторыгин пропустил 3 гола и был заменен на Подъяпольского в матче против «Шанхая»
вчера, 17:46
Десятков о 5:3 с «Салаватом»: «Показали триллер. Возможно, матч не совсем логично завершился, но кто-то должен был победить. Хоккейный бог был за нас»
вчера, 16:58
Сергей Савельев о Дюбе и Лайпсике: «У СКА не было дефицита крайних нападающих хорошего класса. Но есть явный недобор очков со стороны многих форвардов, если сравнивать с их прошлым сезоном»
вчера, 16:49
Черных о Никонове: «Ни разу не обсуждали с «Трактором» вопросы его продажи или обмена. По Прибыльскому было обсуждение разных вариантов»
вчера, 16:17