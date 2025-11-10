Исаков о 2:1 с «Локомотивом»: «Очень насыщенный матч с точки зрения единоборств, мелких стыков. Мы готовились к этому, приняли вызов и победили»

Алексей Исаков высказался об игре «Торпедо» с «Локомотивом».

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги матча против «Локомотива » (2:1).

– Очень насыщенный матч с точки зрения единоборств, мелких стыков. Мы готовились к этому. Мы приняли этот вызов от «Локомотива» и победили.

– Подводя итоги предсезонки, вы с восхищением говорили о матче против самого Боба Хартли. Сегодня игра была с этим ощущением?

– Предсезонку не нужно вспоминать. Мы посмотрели ту игру, но не показывали ее специально.

– Быстрый пропущенный гол – следствие четырехдневного отдыха?

– Иногда смотришь на команду во время гимна и видишь, что она заряжена. Команда не расклеилась. Зрители сразу нас погнали и включились в игру.

– Показалось ли, что звено Белевича выходило против звена Радулова и это было ключом к победе?

– Вам не показалось. Это было заданием на эту игру и одним из ключиков к победе.

– Когда ждать Науменкова и Рожкова?

– Никиту ожидаем в ближайшее время, а Михаил еще ходит в гипсе.

– В октябре вы были недовольны, как команда действует в атаке на пятаке и за воротами. Насколько виден прогресс?

– Мы хотим, чтобы наши игровые силы не превращались в тупой навал. Мы хотим, чтобы ребята понимали, на каких позициях они должны играть и что делать. Если сравнивать октябрь и то, что происходит сейчас, прекрасно понимаем, что был период, когда нам не хватило свежести, это отразилось на команде. Сейчас видим, что эти моменты сдвинулись.

– Согласитесь с тем, что «Торпедо» наиграло на чуть большее количество шайб?

– Обе команды могли забросить больше, но вратари сегодня были в ударе, – сказал Исаков.

«Торпедо» обыграло «Локомотив», продлив победную серию до 6 матчей. Команда Исакова идет 2-й на Западе