Ги Буше о тактике «Авангарда»: «Менять что-то нужно, когда нет моментов, а это не наша ситуация. Наша проблема в том, что человек, который имеет возможность отличиться, не может это сделать»

Ги Буше высказался о тактике «Авангарда».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше после поражения от СКА (0:1) высказался касательно тактики омского клуба в сезоне-2025/26.

«Вопрос не в количестве моментов, а в их реализации. Нет проблемы в отсутствии желания у хоккеистов, как раз все наоборот, и это где-то им мешает. Мы бросаем отовсюду, бросают все игроки, и создаются абсолютно разные моменты, но не хватает того, чтобы игрок с шайбой просто взял и забил.

Менять что-то в тактике необходимо, когда нет моментов, а это не наша ситуация. Менять что-то в обороне нужно, когда пропускаешь много голов за матч, и это тоже не наша ситуация.

Наша проблема в том, что человек, который в моменте имеет возможность отличиться, не может это сделать. Моя задача как тренера помочь ребятам в этой ситуации», – сказал Буше.

СКА испортил «Авангарду» праздник. Омск столкнулся с вратарем-стеной