Десятков о 5:3 с «Салаватом»: «Показали триллер. Возможно, матч не совсем логично завершился, но кто-то должен был победить. Хоккейный бог был за нас»
Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победу в матче против «Салавата Юлаева» (5:3).
– Сегодня игра понравилась болельщикам, показали триллер. Возможно, матч не совсем логично завершился, но кто-то должен был победить.
Обе команды могли забить в концовке, но хоккейный бог был за нас.
– Знали о том, что «Лада» не побеждала в Уфе с 2009 года?
– Нет, про такую серию не знаю. Но в моем противостоянии с Виктором Николаевичем сейчас 2:1 (смеется).
– Какие мысли о Панине?
– Сейчас встретил его. Сказал Грише играть, пока ноги не сотрет.
– А что можете сказать о Ремпале? Это его первая игра после возвращения.
– Это значимая фигура для Уфы. Он еще поможет команде, – сказал Десятков.
