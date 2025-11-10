Десятков о 5:3 с «Салаватом»: «Показали триллер. Возможно, матч не совсем логично завершился, но кто-то должен был победить. Хоккейный бог был за нас»

Павел Десятков высказался о матче «Лады» с «Салаватом».

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победу в матче против «Салавата Юлаева » (5:3).

– Сегодня игра понравилась болельщикам, показали триллер. Возможно, матч не совсем логично завершился, но кто-то должен был победить.

Обе команды могли забить в концовке, но хоккейный бог был за нас.

– Знали о том, что «Лада» не побеждала в Уфе с 2009 года?

– Нет, про такую серию не знаю. Но в моем противостоянии с Виктором Николаевичем сейчас 2:1 (смеется).

– Какие мысли о Панине?

– Сейчас встретил его. Сказал Грише играть, пока ноги не сотрет.

– А что можете сказать о Ремпале? Это его первая игра после возвращения.

– Это значимая фигура для Уфы. Он еще поможет команде, – сказал Десятков.

«Салават» отыгрался с 0:2, но проиграл «Ладе». У команды Козлова 3 поражения в 4 последних играх