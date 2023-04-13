Определились все участники Кубка Стэнли-2023

Определены все участники Кубка Стэнли-2023.

«Айлендерс» гарантировали себе участие в плей-офф, обыграв «Монреаль» (4:2) в регулярном чемпионате.

Таким образом, стали известны все участники розыгрыша на Востоке: «Бостон», « », « », «Торонто», « », «Тампа», «Айлендерс» и « ».

На Западе в плей-офф вышли «Вегас», «Эдмонтон», «Даллас», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сиэтл» и «Виннипег».

Победителем регулярного чемпионата стал «Бостон».

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 15 апреля. Плей-офф начнется в ночь на 18 апреля.

На данный момент известна только одна пара первого раунда – «Тампа» сыграет с «Торонто».