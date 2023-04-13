Определились все участники Кубка Стэнли-2023

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Определены все участники Кубка Стэнли-2023.

«Айлендерс» гарантировали себе участие в плей-офф, обыграв «Монреаль» (4:2) в регулярном чемпионате.

Таким образом, стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли на Востоке: «Бостон», «Каролина», «Нью-Джерси», «Торонто», «Рейнджерс», «Тампа», «Айлендерс» и «Флорида».

На Западе в плей-офф вышли «Вегас», «Эдмонтон», «Даллас», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сиэтл» и «Виннипег».

Победителем регулярного чемпионата стал «Бостон».

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 15 апреля. Плей-офф начнется в ночь на 18 апреля.

На данный момент известна только одна пара первого раунда – «Тампа» сыграет с «Торонто».

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13 комментариев

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oleg777
Повезло Орлову))
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Ko Vi
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Нефтяники на классе заберут чашку.
на каком классе, подготовительном?
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See what
Калгари и Флорида год назад запросто выигрывали дивизионы, но после своего суперобмена еле-еле одного представителя пропихнули в ПО. Из аутсайдеров прошлого сезона только Сиэттл смог пробиться в КС
+2
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See what
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Нефтяники на классе заберут чашку.
У Эдмонтона классных только полторазвена
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Нефтяники на классе заберут чашку.
0
-4
-4
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oberkorn
С пролётом пингвинов и Вашингтона я уже перед началом сезона угадал, новые контракты ови и трио питтсбурга топят обе команды
0
-1
-1
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Суворов Антон
Нам всё равно кого выносить! Мы аутсайдеры у всех аналитиков.. На нас никто не ставит..

Ничего.. Злее будем!

Айлендерс!
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-3
-3
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karlsson27
Неожиданно без пингвинов
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Kurri
Торонтайка снова отлетит в 1 раунде))
+3
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amra73
начинается самая вкуснятина
+5
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langenbrunner2707
Ответ curdboy
и единственная определившаяся пара - это Торонто-Тампа, которая известна практически весь сезон))))
Почти весь сезон,и пару Рэйнжерс-Нью Джерси смаковали.Но завтра все ещё может измениться.
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+2
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curdboy
и единственная определившаяся пара - это Торонто-Тампа, которая известна практически весь сезон))))
+27
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curdboy
можно было бы и написать, когда начнётся розыгрыш Кубка Стэнли-2023))
+1
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