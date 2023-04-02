«Тампа» 6-й раз подряд вышла в плей-офф, «Торонто» – соперник по 1-му раунду.

Сегодня «Лайтнинг» разгромили « » (5:0), «Лифс» были сильнее «Оттавы» (3:0).

Команды обеспечили себе места в топ-3 Атлантического дивизиона (уже выигранного «Бостоном»), поэтому сыграют друг с другом в первом раунде.

В прошлом сезоне они встречались на этой же стадии плей-офф, победу одержала « » (4-3).

На данный момент у « » 100 очков в 75 играх, у «Тампы» – 96 в 77. Команда, которая займет 2-е место в дивизионе, получит преимущество своей площадки в серии.