«Тампа» 6-й раз подряд вышла в плей-офф. «Торонто» – соперник по 1-му раунду
«Тампа» 6-й раз подряд вышла в плей-офф, «Торонто» – соперник по 1-му раунду.
Сегодня «Лайтнинг» разгромили «Айлендерс» (5:0), «Лифс» были сильнее «Оттавы» (3:0).
Команды обеспечили себе места в топ-3 Атлантического дивизиона (уже выигранного «Бостоном»), поэтому сыграют друг с другом в первом раунде.
В прошлом сезоне они встречались на этой же стадии плей-офф, победу одержала «Тампа» (4-3).
На данный момент у «Торонто» 100 очков в 75 играх, у «Тампы» – 96 в 77. Команда, которая займет 2-е место в дивизионе, получит преимущество своей площадки в серии.
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