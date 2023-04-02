«Тампа» 6-й раз подряд вышла в плей-офф. «Торонто» – соперник по 1-му раунду

Теги Айлендерс Оттава Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Джон Купер Шелдон Киф Хоккей

«Тампа» 6-й раз подряд вышла в плей-офф, «Торонто» – соперник по 1-му раунду.

Сегодня «Лайтнинг» разгромили «Айлендерс» (5:0), «Лифс» были сильнее «Оттавы» (3:0). 

Команды обеспечили себе места в топ-3 Атлантического дивизиона (уже выигранного «Бостоном»), поэтому сыграют друг с другом в первом раунде.

В прошлом сезоне они встречались на этой же стадии плей-офф, победу одержала «Тампа» (4-3). 

На данный момент у «Торонто» 100 очков в 75 играх, у «Тампы» – 96 в 77. Команда, которая займет 2-е место в дивизионе, получит преимущество своей площадки в серии. 

4 комментария

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Senator_rz
Ответ Сергей Чумак
Походу Торонтовка опять в первом раунде вылетит
Ой, не факт. Это Торонто сильнее и опытнее прошлогоднего. И их прогресс на лицо; а вот Тампа , боюсь не стала сильнее, думаю опять будет 6-7 матчей. На вот победитель совершенно не очевидный. Сложнее пара для анализа лишь одна в грядущем ПО: Рейнджерс - Девилз.
+7
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну тут по классике. Торонто снова трагически обосрется. Но это не точно
0
-2
-2
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Сергей Чумак
Походу Торонтовка опять в первом раунде вылетит
+10
-3
+7
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Лучшее воскресенье в этом году! Молнии, вперёд! ⚡⚡⚡
+1
-1
0
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