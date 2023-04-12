Известны все участники плей-офф НХЛ на Западе. Ни одна пара 1-го раунда пока не определена

Теги Кубок Стэнли Миннесота Колорадо Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Вегас Виннипег Сиэтл Хоккей

Известны все участники плей-офф НХЛ на Западе, ни одна пара 1-го раунда пока не определена.

Сегодня завершилась борьба за последнюю путевку в плей-офф от Западной конференции. 

Второе место в зоне wild card занял «Виннипег». Ему предстоит встретиться в 1-м раунде с командой с первым посевом.

На него претендуют «Вегас» (109 очков в 81 игре) и «Эдмонтон» (107 в 81 и преимущество над «Голден Найтс» по числу побед в основное время). 

«Колорадо» (105 очков в 80 играх) при возможном равенстве очков уступит «рыцарям» по дополнительному показателю. «Эвеланш» поборются с «Далласом» за первое место в Центральном дивизионе.

Его победитель будет противостоять команде с первого места в зоне wild card (это будет «Лос-Анджелес» или «Сиэтл»). Вторая команда сыграет с «Миннесотой». 

Тихоокеанский дивизион (текущее положение): «Вегас» (109 очков в 81 игре), «Эдмонтон» (107 в 81), «Лос-Анджелес» (102 в 81), «Сиэтл» (100 в 81 и преимущество над «Кингс» при возможном равенстве очков по дополнительному показателю). 

«Вегас» в последнем матче сыграет с «Сиэтлом» 13 апреля, «Эдмонтон» в тот же день примет «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» сыграет с «Анахаймом» на выезде. 

Центральный дивизион (текущее положение): «Колорадо» (105 в 80), «Даллас» (104 в 80), «Миннесота» (102 в 81, точно займет 3-е место в дивизионе так как уступит «Старс» по дополнительному показателю при возможном равенстве очков), «Виннипег» (95 в 81). 

«Эвеланш» осталось сыграть с «Виннипегом» (дома) и «Нэшвиллом» (в гостях), «Далласу» – дважды с «Сент-Луисом» (дома и в гостях). 

6 комментариев

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Kanan Jarrus
очередное пинок, доказывающий что унылая кхл должна быть ликвидирована
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See what
Хорошо, что Виннипег прошел, Шайффли, Коннор, Морисси и Хеллибак в любой момент могут включить "режим бога"
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See what
Повезло дважды Виннипегу, кроме прорыва в ПО, ещё и избежал встречи с Колорадо, Вегас и Эдмонтон - проходные варианты
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Белый офицер
ЛАК сливаться нет смысла с вероятностью 90% либо мазута (3-е место в диве) либо лавина (первая уайл кард) в первом раунде )) Не повезло.
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Don_Krebs
Виннипег в первом раунде не подарок. Впрочем, Сиэтл тоже. Интересно посмотреть, будут ли Вегас, Колорадо и Эдмонтон выбирать себе соперника.
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цэсемьэр
и это всего за один тур до окончания регулярки, фантастика!
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