Известны все участники плей-офф НХЛ на Западе, ни одна пара 1-го раунда пока не определена.

Сегодня завершилась борьба за последнюю путевку в плей-офф от Западной конференции.

Второе место в зоне wild card занял «Виннипег». Ему предстоит встретиться в 1-м раунде с командой с первым посевом.

На него претендуют «Вегас» (109 очков в 81 игре) и «Эдмонтон» (107 в 81 и преимущество над «Голден Найтс» по числу побед в основное время).

«Колорадо» (105 очков в 80 играх) при возможном равенстве очков уступит «рыцарям» по дополнительному показателю. «Эвеланш» поборются с « » за первое место в Центральном дивизионе.

Его победитель будет противостоять команде с первого места в зоне wild card (это будет «Лос-Анджелес» или «Сиэтл»). Вторая команда сыграет с «Миннесотой».

Тихоокеанский дивизион (текущее положение): « » (109 очков в 81 игре), «Эдмонтон» (107 в 81), «Лос-Анджелес» (102 в 81), « » (100 в 81 и преимущество над «Кингс» при возможном равенстве очков по дополнительному показателю).

«Вегас» в последнем матче сыграет с «Сиэтлом» 13 апреля, « » в тот же день примет «Сан-Хосе», « » сыграет с «Анахаймом» на выезде.

Центральный дивизион (текущее положение): «Колорадо» (105 в 80), «Даллас» (104 в 80), «Миннесота» (102 в 81, точно займет 3-е место в дивизионе так как уступит «Старс» по дополнительному показателю при возможном равенстве очков), «Виннипег» (95 в 81).

«Эвеланш» осталось сыграть с «Виннипегом» (дома) и «Нэшвиллом» (в гостях), «Далласу» – дважды с «Сент-Луисом» (дома и в гостях).