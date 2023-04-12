Федор Канарейкин: «В следующем сезоне мы увидим другого Овечкина, еще более нацеленного на ворота. Человек с таким суперхарактером добьется цели»

Федор Канарейкин оценил выступление Александра Овечкина в сезоне-2022/23.

«У Саши не лучший сезон выдался сколько не из-за травм, а из-за потери отца. Наверное, самый тяжелый в его многолетней заокеанской карьере. Возраст тоже дает о себе знать, травм становится больше, но Овечкин одарен от родителей физической силой, поэтому все будет хорошо, от этих испытаний он станет только сильнее. Сейчас он отдохнет, перезагрузится и вернется.

Человек с таким суперхарактером добьется поставленной цели. У него удивительная карьера, огромное количество шайб. В следующем сезоне НХЛ мы увидим другого Овечкина, еще более нацеленного на ворота, и он очень близко подберется к рекорду .

Он столько лет вел «Вашингтон» за собой и фанаты все понимают, претензий нет ни сейчас, ни потом их не будет.

За лето команда перестроится, состав обновится, и они будут готовы к новым задачам. Для Овечкина сезон будет определяющий не только в бомбардирской гонке, но и в повторении сезона-2017/2018, когда они взяли », – заявил заслуженный тренер России Канарейкин.

«Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года. При Овечкине в 4-й раз не сыграет в Кубке Стэнли