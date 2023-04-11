Фетисов о «Нью-Джерси»: «Сразу почувствовал, что меня здесь не ждут, а некоторые вообще ненавидят. Я из СССР, был майором Советской армии. Через год-два мы все были друзьями»
Вячеслав Фетисов вспомнил о переезде в Нью-Джерси из СССР.
– До того момента, как Пьер де Кубертен создал Международный олимпийский комитет, такой организации не было. Может быть, сейчас настало время подумать о создании новых международных спортивных институтов?
– Кто их будет создавать? Тогда это было совместное решение большого количества стран. И для создания новых международных организаций тоже нужно будет желание многих стран, которые осмелятся об этом говорить.
Главная задача спорта – объединение людей. История знает подобные примеры – «пинпонговая дипломатия».
После Второй мировой войны был расцвет международных спортивных соревнований. Которые помогали людям чувствовать свое единение, потому что участвовали в этих турнирах вчерашние противники. Они помогали миру забыть, через какие ужасы ему пришлось пройти.
Спорт дает человечеству возможность исправлять свои ошибки. Как с той же самой Холодной войной. Я помню, что, когда первый раз вошел в раздевалку клуба НХЛ «Нью-Джерси» в 1989 году, сразу почувствовал, что меня здесь не ждут. А некоторые вообще ненавидят. Потому что я из Советского Союза, потому что я был майором Советской армии.
И играть в хоккей, когда тебе никто спину не прикрывает, просто опасно для здоровья. А уже через год-два мы были все друзьями. Наши семьи дружили. Потому что мы бились за общую идею, за общую победу.
Для меня это самый наглядный пример, как спорт стирает все недопонимания, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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Слава! Если сам себя не похвалишь, кто тебя похвалит!?
Господи, ну какая всё-таки дешёвка оказался.Тьфу.