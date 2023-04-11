Фетисов о «Нью-Джерси»: «Сразу почувствовал, что меня здесь не ждут, а некоторые вообще ненавидят. Я из СССР, был майором Советской армии. Через год-два мы все были друзьями»

Теги Нью-Джерси Вячеслав Фетисов НХЛ Государственная дума КХЛ сборная СССР Политика Пьер де Кубертен Хоккей

Вячеслав Фетисов вспомнил о переезде в Нью-Джерси из СССР.

– До того момента, как Пьер де Кубертен создал Международный олимпийский комитет, такой организации не было. Может быть, сейчас настало время подумать о создании новых международных спортивных институтов?

– Кто их будет создавать? Тогда это было совместное решение большого количества стран. И для создания новых международных организаций тоже нужно будет желание многих стран, которые осмелятся об этом говорить.

Главная задача спорта – объединение людей. История знает подобные примеры – «пинпонговая дипломатия».

После Второй мировой войны был расцвет международных спортивных соревнований. Которые помогали людям чувствовать свое единение, потому что участвовали в этих турнирах вчерашние противники. Они помогали миру забыть, через какие ужасы ему пришлось пройти.

Спорт дает человечеству возможность исправлять свои ошибки. Как с той же самой Холодной войной. Я помню, что, когда первый раз вошел в раздевалку клуба НХЛ «Нью-Джерси» в 1989 году, сразу почувствовал, что меня здесь не ждут. А некоторые вообще ненавидят. Потому что я из Советского Союза, потому что я был майором Советской армии.

И играть в хоккей, когда тебе никто спину не прикрывает, просто опасно для здоровья. А уже через год-два мы были все друзьями. Наши семьи дружили. Потому что мы бились за общую идею, за общую победу.

Для меня это самый наглядный пример, как спорт стирает все недопонимания, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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10 комментариев

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Tony Lee
Майору нравились грязные зелёные бумажки.
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Ми Ша
Да,начихать им было на тебя. Пожалели, обогрели,а ты теперь их с грязью мешаешь
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Александр Скворцов
Фетисов:Через год-два мы все были друзьями.
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Слава! Если сам себя не похвалишь, кто тебя похвалит!?
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Velirpa
Ответ Олег Иванов
Почему бы Вячеславу сразу было бы об этом не сказать, гордо заявив на весь мир?А не мучаться всю карьеру, зарабатывая деньги, славу и почёт.Чтобы потом это всё обменятть на коврижки бункерного. Господи, ну какая всё-таки дешёвка оказался.Тьфу.
Вячеслав Фетисов каминг-аут в 64 совершил, эй, россиянин, не жди старости или депутатства, стань патриотом уже сейчас, бгг
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Maxim Shumov
Но Слава таки продолжал героически жить в ненавистной Америке, а тусить по 11 месяцев в год в спорт-базах СССР! Еще один настоящий патриот!
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Олег Иванов
Почему бы Вячеславу сразу было бы об этом не сказать, гордо заявив на весь мир?А не мучаться всю карьеру, зарабатывая деньги, славу и почёт.Чтобы потом это всё обменятть на коврижки бункерного.
Господи, ну какая всё-таки дешёвка оказался.Тьфу.
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alexpashc1982@gmail.com
эх, какой печальный человек стал
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fedorbazaykin
Так ненавидели, что деньгами стали закидывать сразу
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encaro_one
Что с присягой у майора Советской Армии, она подразумевает, что можно поехать в расположение противника и там развлекать зрителей за денюжку?
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Ебздрогыч
В итоге как был гэбнёй, так ей и остался
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