Фетисов о «Нью-Джерси»: «Сразу почувствовал, что меня здесь не ждут, а некоторые вообще ненавидят. Я из СССР, был майором Советской армии. Через год-два мы все были друзьями»

Вячеслав Фетисов вспомнил о переезде в Нью-Джерси из СССР.

– До того момента, как Пьер де Кубертен создал Международный олимпийский комитет, такой организации не было. Может быть, сейчас настало время подумать о создании новых международных спортивных институтов?

– Кто их будет создавать? Тогда это было совместное решение большого количества стран. И для создания новых международных организаций тоже нужно будет желание многих стран, которые осмелятся об этом говорить.

Главная задача спорта – объединение людей. История знает подобные примеры – «пинпонговая дипломатия».

После Второй мировой войны был расцвет международных спортивных соревнований. Которые помогали людям чувствовать свое единение, потому что участвовали в этих турнирах вчерашние противники. Они помогали миру забыть, через какие ужасы ему пришлось пройти.

Спорт дает человечеству возможность исправлять свои ошибки. Как с той же самой Холодной войной. Я помню, что, когда первый раз вошел в раздевалку клуба « » в 1989 году, сразу почувствовал, что меня здесь не ждут. А некоторые вообще ненавидят. Потому что я из Советского Союза, потому что я был майором Советской армии.

И играть в хоккей, когда тебе никто спину не прикрывает, просто опасно для здоровья. А уже через год-два мы были все друзьями. Наши семьи дружили. Потому что мы бились за общую идею, за общую победу.

Для меня это самый наглядный пример, как спорт стирает все недопонимания, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.