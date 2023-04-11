Фетисов об отстранении России: «Полный беспредел международного права по всем направлениям, юридических оснований нет»

Вячеслав Фетисов высказался про отстранение сборных России от международных турниров.

– Нас лишили права на проведение ЧМ-2023. Почему многие говорят, что из-за этого пострадает мировой хоккей?

– Ну сам факт того, что нас отстранили, конечно, это безобразие. Я уже не раз комментировал. Юридических оснований нет, то есть полный беспредел международного права по всем направлениям. И спорт здесь, к сожалению, оказался в том числе.

Не думаю, что чемпионат мира что-то потеряет, если так уж честно говорить. Наши лучшие хоккеисты играют в . Если оттуда их вытащить, то НХЛ много потеряет. На чемпионат мира приезжают в последнее время те, кто освободился от розыгрыша Кубка Стэнли, или те, кто не попал, и те, у кого есть желание поехать.

А вот , который должен был пройти в этом году, его перенесли на какое-то время. Мне хотелось думать, что они сумеют ситуацию додавить и наша команда, сборная России, в том или ином формате должна была выступать. Но сделали более дипломатичный ход, пролонгировали само проведение этого чемпионата.

Насчет того, насколько потеряет мировой хоккей... Я думаю, что от молодежных, юношеских чемпионатов, где наши ребята доминируют, тот самый момент, где строится система, именно на этом уровне, – да, конечно, хоккей международный потеряет много.

Но надеюсь, что недолго будет эта вся история продолжаться и в ближайшее время мы вернемся на международную арену. Я имею в виду национальные команды, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.