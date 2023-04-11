Фетисов об отстранении России: «Полный беспредел международного права по всем направлениям, юридических оснований нет»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов НХЛ Государственная дума Кубок мира КХЛ ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался про отстранение сборных России от международных турниров.

– Нас лишили права на проведение ЧМ-2023. Почему многие говорят, что из-за этого пострадает мировой хоккей?

– Ну сам факт того, что нас отстранили, конечно, это безобразие. Я уже не раз комментировал. Юридических оснований нет, то есть полный беспредел международного права по всем направлениям. И спорт здесь, к сожалению, оказался в том числе.

Не думаю, что чемпионат мира что-то потеряет, если так уж честно говорить. Наши лучшие хоккеисты играют в НХЛ. Если оттуда их вытащить, то НХЛ много потеряет. На чемпионат мира приезжают в последнее время те, кто освободился от розыгрыша Кубка Стэнли, или те, кто не попал, и те, у кого есть желание поехать.

А вот Кубок мира, который должен был пройти в этом году, его перенесли на какое-то время. Мне хотелось думать, что они сумеют ситуацию додавить и наша команда, сборная России, в том или ином формате должна была выступать. Но сделали более дипломатичный ход, пролонгировали само проведение этого чемпионата.

Насчет того, насколько потеряет мировой хоккей... Я думаю, что от молодежных, юношеских чемпионатов, где наши ребята доминируют, тот самый момент, где строится система, именно на этом уровне, – да, конечно, хоккей международный потеряет много.

Но надеюсь, что недолго будет эта вся история продолжаться и в ближайшее время мы вернемся на международную арену. Я имею в виду национальные команды, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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6 комментариев

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Антон
"Наши лучшие хоккеисты играют в НХЛ. Если оттуда их вытащить, то НХЛ много потеряет." И как ты их вытаскивать будешь? А главное - зачем? Лишь бы хоть какую-то гадость сделать.
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Velirpa
"Наши лучшие хоккеисты играют в НХЛ. Если оттуда их вытащить, то НХЛ много потеряет"
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так вытащи, докажи, что супердержава, у тебя там 2 основателя путен-тим играют, и ни разу не сказали, что хотят вытаскиваться, вытащи их, Слава, бгг
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Ми Ша
Неужели у тебя было мало честно заработанных денег? Зачем тебе всё это?
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shahmur
Все правильно делают раз фетисовы пищат.
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MikhaL
Про право вспомнил… А происходящие сейчас события имеют реальную правовую основу?
+16
-3
+13
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Maxim Shumov
Слова настоящего депутата)) про международный беспредел по отношению к РФ - вообще смешно выходит, если учесть… а дальше нельзя говорить.
А про то, что наша сборной доминировала на МЧМ и про систему, это он у одного выдающего тренера из СКА научился ?))
+10
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