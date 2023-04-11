Вячеслав Фетисов: «Я поддерживаю политику своего государства и попал под санкции из-за этого. Сегодня я не могу никуда поехать»

Вячеслав Фетисов рассказал, что попал под санкции из-за поддержки политики России.

«Сегодня я, как олимпийский чемпион, как хоккеист, введенный в Зал славы хоккея в Торонто, не могу никуда поехать. Потому что я попал под санкции из-за того, что поддерживаю политику своего государства.

Я не могу общаться с зарубежными коллегами как парламентарий, избранный своим народом. Чтобы доносить нашу позицию.

И еще я посол ООН, которая существует для нахождения взаимопонимания между людьми, по пяти программам защиты экологии, природы и спорта. Это же общечеловеческая деятельность ради наших детей и внуков, которую я тоже не могу вести.

Получается, что эти инструменты сегодня не работают. Очень странная ситуация, особенно через призму истории», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.