Вячеслав Фетисов: «Я поддерживаю политику своего государства и попал под санкции из-за этого. Сегодня я не могу никуда поехать»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума КХЛ ООН Политика Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал, что попал под санкции из-за поддержки политики России.

«Сегодня я, как олимпийский чемпион, как хоккеист, введенный в Зал славы хоккея в Торонто, не могу никуда поехать. Потому что я попал под санкции из-за того, что поддерживаю политику своего государства.

Я не могу общаться с зарубежными коллегами как парламентарий, избранный своим народом. Чтобы доносить нашу позицию.

И еще я посол ООН, которая существует для нахождения взаимопонимания между людьми, по пяти программам защиты экологии, природы и спорта. Это же общечеловеческая деятельность ради наших детей и внуков, которую я тоже не могу вести.

Получается, что эти инструменты сегодня не работают. Очень странная ситуация, особенно через призму истории», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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11 комментариев

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Александр Скворцов
Фетисов: Сегодня я не могу никуда поехать
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Бедный Слава! Нам бы твои проблемы!
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Sobachkin
Но денежки исправно получаю
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Дмитрий Якушевич
Ну все правильно. Ты поддерживаешь политику изоляции России от цивилизованного мира, зачем тогда туда ехать?
+1
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Cst Cap
Не сегодня не можешь поехать, а никогда. Всё
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Михаил Сафонов
Ответ Eduard Rastryopin
В Гаагу можешь.
Гаага котируется только у мораль больных, не знал?
0
-6
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Юрец55
Слава, тебе твое гос-во мешает делать хорошие дела, получается? Ты там определись уже.
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shahmur
Так радостно в душе.
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Олег Мохов
А по скайпу ты не можешь общаться со своими коллегами?В век информационных технологий сетовать на это -признак дебилизма.
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Ми Ша
Не обманывай себя и других,

Одно бабло в глазах твоих
+4
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Eduard Rastryopin
В Гаагу можешь.
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GMF
Свежие поставки?
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