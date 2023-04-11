Фетисов об олимпийской сборной беженцев: «Что это такое? Что за люди в команде? При чем тут Олимпийские игры? Много странностей в последнее время»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Томас Бах олимпийский хоккейный турнир Политика Олимпийская сборная беженцев Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мыслями об олимпийской сборной беженцев.

«Много странностей в последнее время. Та же самая сборная беженцев, появившаяся при Бахе. Что это такое? На Олимпиаду люди могут попасть только по итогам отборочных квалификационных турниров. Причем только спортсмены, представляющие свою страну. Только те, кто дорожит ее символами и ценностями. А что за люди в сборной беженцев? Кто они? Почему они там? При чем тут Олимпийские игры?

Попираются не только традиции, но и сам статус Олимпийских игр. Который и сделал их самым популярным спортивным событием в мире, в истории человечества», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

Сборная беженцев впервые выступила на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 10 спортсменов приняли участие в состязаниях по дзюдо, плаванию и легкой атлетике.

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10 комментариев

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velesss
Ответ encaro_one
Если из страны пришлось сбежать, то за кого им выступать? Славику стоит когда-нибудь прочитать Олимпийскую хартию, рассказывая что должны соревноваться "только спортсмены, представляющие свою страну" Статья 6. "Олимпийские игры – это соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран."
славик наверно уже алфавит забыл он никогда ничего не читал а считать иеет только бабла заработанное не в России и не за Россию, а вот воровать вернулся в Россию
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Александр Скворцов
Слава! Вспомни как ты сам сбежал в Штаты в 1989 году.
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encaro_one
Ответ D-r. Peter
А читать-то он умеет?
Целым министром спорта был, а сейчас и дважды депутат. Сам не может, помощники есть, прочтут, на ночь.
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D-r. Peter
Ответ encaro_one
Если из страны пришлось сбежать, то за кого им выступать? Славику стоит когда-нибудь прочитать Олимпийскую хартию, рассказывая что должны соревноваться "только спортсмены, представляющие свою страну" Статья 6. "Олимпийские игры – это соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран."
А читать-то он умеет?
+3
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Валерий Петров
Красавец гол Родри
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La Gushka
Смешались в кучу кони, люди...
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Валерий Петров
Ответ tyuiop tyuiop
так там и будут те кто дорожит ценностями страны, а не интересами царя и того что удалось украсть при царской помощи
Кто там будет, конкретно?
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encaro_one
Если из страны пришлось сбежать, то за кого им выступать?
Славику стоит когда-нибудь прочитать Олимпийскую хартию, рассказывая что должны соревноваться "только спортсмены, представляющие свою страну"

Статья 6.
"Олимпийские игры – это соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран."
+8
-5
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tyuiop tyuiop
так там и будут те кто дорожит ценностями страны, а не интересами царя и того что удалось украсть при царской помощи
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Wayne Gretzky 99
Чего-то сегодня у Славы попирает конкретно.
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