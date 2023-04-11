Фетисов об олимпийской сборной беженцев: «Что это такое? Что за люди в команде? При чем тут Олимпийские игры? Много странностей в последнее время»

Вячеслав Фетисов поделился мыслями об олимпийской сборной беженцев.

«Много странностей в последнее время. Та же самая сборная беженцев, появившаяся при Бахе. Что это такое? На Олимпиаду люди могут попасть только по итогам отборочных квалификационных турниров. Причем только спортсмены, представляющие свою страну. Только те, кто дорожит ее символами и ценностями. А что за люди в сборной беженцев? Кто они? Почему они там? При чем тут Олимпийские игры?

Попираются не только традиции, но и сам статус Олимпийских игр. Который и сделал их самым популярным спортивным событием в мире, в истории человечества», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

Сборная беженцев впервые выступила на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 10 спортсменов приняли участие в состязаниях по дзюдо, плаванию и легкой атлетике.