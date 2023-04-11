Вячеслав Фетисов: «Спорт уже не мир, а война. Бах для меня больше не президент МОК, если не соблюдаешь олимпийские законы – уходи»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов МОК Государственная дума КХЛ Томас Бах Политика Пьер де Кубертен Хоккей

Вячеслав Фетисов сравнил спорт с войной и призвал Томаса Баха уйти с поста главы МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Я принимал участие в работе двух заявочных комитетов. Президент страны принимает руководителей международного спорта, на проведение игр и чемпионатов, на проведение заявочной кампании тратятся миллиарды рублей.

И такую ценность Олимпиады имеют только благодаря соблюдению всех традиций и устоев, заложенных еще в древние времена, а затем возрожденных Пьером де Кубертеном, заявившим: «О, спорт, ты – мир!» А спорт уже не мир. Спорт – уже война.

Попирается и статус действующих олимпийских чемпионов. В нашей стране их много. И некоторые из них больше не имеют возможности соревноваться и защищать свой титул.

Понятно, что разные международные спортивные организации создаются для различных целей. Но у МОК главная составляющая идеологии – поддержание мира на нашей планете. За счет Олимпийских игр, которые сегодня превратились в глобальный международный проект.

Как раз соблюдение всех традиций и устоев олимпизма и ведет к миру. Все конфликты рано или поздно заканчиваются. И как все эти новые рекомендации соблюдать, я не знаю. Какие решения будут приниматься при следующем конфликте?

Поэтому для меня Томас Бах сегодня больше не президент МОК. Если ты не можешь соблюдать олимпийские законы – уходи», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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16 комментариев

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Александр Скворцов
Был когда-то хоккеистом, пустобрехом стал речистым!
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mpFreeman
Не в том месте войну ищете, неуважаемый Вячеслав!
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Lilek Li
Бах знать не знает, кто такой Фетисов)
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Navian
Ответ Frontex
Извините, но Вячеслав прав. Все, что было в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии прошло мимо МОК. Все кому-то сошло с рук. И МОК допустил и США И страны ЕС к Олимпиаде. Двойные стандарты.
Так ты сделай страну, способную этому противостоять! Сделай страну, в которой хотелось бы жить. Что языком понопрасну лязгать.
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Ми Ша
Ну,как же прав! Если не соблюдаешь законы - ты не президент! Повторяй,повторяй,мы все хотим этого
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shahmur
Спортсменам стоит присмотреться к смене гражданства. Эти деятели уже ничего толкового не сделают.
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Frontex
Извините, но Вячеслав прав. Все, что было в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии прошло мимо МОК. Все кому-то сошло с рук. И МОК допустил и США И страны ЕС к Олимпиаде. Двойные стандарты.
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silvergold
Ответ dm1959
Не война, а спецоперация.
Спецоперации не длятся годами
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Velirpa
Фетисов за режим что угодно скажет, это такое существо) "нет предела человеческой мерзости" (с) Бышовец
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GMF
Притомил губастый
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s_kapa
Этот борец за справедливость ничего не хочет сказать другому президенту?
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dm1959
Не война, а спецоперация.
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roni11
Уходи старый трус...и это я не про Баха
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Wasp 13
Бездельник Слава опять пургу несёт.
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Adolf Glieder
Думаю, Баху плевать, кем ты его считаешь.
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memphis
Я тебе, Славик, больше скажу. Ты для меня давно уже не легенда хоккея, а простой пустобрех и приспособленец.
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