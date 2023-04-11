Вячеслав Фетисов: «Спорт уже не мир, а война. Бах для меня больше не президент МОК, если не соблюдаешь олимпийские законы – уходи»

Вячеслав Фетисов сравнил спорт с войной и призвал Томаса Баха уйти с поста главы МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Я принимал участие в работе двух заявочных комитетов. Президент страны принимает руководителей международного спорта, на проведение игр и чемпионатов, на проведение заявочной кампании тратятся миллиарды рублей.

И такую ценность Олимпиады имеют только благодаря соблюдению всех традиций и устоев, заложенных еще в древние времена, а затем возрожденных , заявившим: «О, спорт, ты – мир!» А спорт уже не мир. Спорт – уже война.

Попирается и статус действующих олимпийских чемпионов. В нашей стране их много. И некоторые из них больше не имеют возможности соревноваться и защищать свой титул.

Понятно, что разные международные спортивные организации создаются для различных целей. Но у МОК главная составляющая идеологии – поддержание мира на нашей планете. За счет Олимпийских игр, которые сегодня превратились в глобальный международный проект.

Как раз соблюдение всех традиций и устоев олимпизма и ведет к миру. Все конфликты рано или поздно заканчиваются. И как все эти новые рекомендации соблюдать, я не знаю. Какие решения будут приниматься при следующем конфликте?

Поэтому для меня сегодня больше не президент . Если ты не можешь соблюдать олимпийские законы – уходи», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.