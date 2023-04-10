Разин о назначении в «Металлург»: «Задача передо мной поставлена высокая. За 2 года мы должны выиграть Кубок Гагарина»

Теги Металлург Мг Юрий Трубачев КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Евгений Михалкевич Клемен Мохорич Матч ТВ Алеша Пилко Хоккей

Андрей Разин рассказал, что перед «Металлургом» стоит задача выиграть Кубок Гагарина .

Сегодня магнитогорский клуб объявил о назначении 49-летнего специалиста на должность главного тренера. Контракт рассчитан на два года.

– Андрей, вы как игрок были легендой «Магнитки». Какие чувства испытываете сейчас, вернувшись в уральский клуб?

– Я рад. Из штанов не выпрыгиваю, но доволен, что получил шанс. Вокруг меня существовал некий негатив, но я счастлив, что руководители клуба повернулись ко мне лицом. Рад, что это «Магнитка» в лице президента Виктора Филипповича Рашникова. Задача передо мной поставлена высокая. Это контракт на два года, за это время мы должны выиграть Кубок Гагарина.

– Прям сразу кубок?

– За два года – да. Это хорошая задача для топ-клуба, у которого все для этого есть.

– Кто будет вашими помощниками?

– Из «Северстали» вместе со мной переходят Юрий Трубачев и Евгений Михалкевич. Тренер по вратарям остается прежним – словенец Клемен Мохорич.

– Правда, что в вашем контракте есть пункт, что если в первый сезон «Металлург» выступит неудачно, то второй сезон включен не будет?

– Не знаю, откуда взялась эта информация. Контракт у меня на два года.

– Правда ли, что в «Магнитке» теперь не будет иностранных игроков?

– Неправда. Иностранцы будут. Я тоже не знаю, откуда люди это берут. Более того, скажу, что ведутся переговоры и с клиентами агента Алеши Пилко.

– Вы начали с ним общаться?

– С агентами я теперь не общаюсь. Только со своим. Я главный тренер, а переговоры ведет спортивный директор «Магнитки» Сергей Гомоляко. Мне могут позвонить агенты и поинтересоваться, не против ли я того или иного хоккеиста. Но финансовые вопросы в клубе я уже не решаю. И очень этому рад, – сказал Разин.

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6 комментариев

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Сергей Кот
интересно будет. все таки такого уровня команд у Разина еще не было.
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Сидни Кросби 2
Ответ Ковид 07.10.52
Снимут к Новому году....Этот тренер для середняков...
Так магнитка сейчас как раз средняк.
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Ковид 07.10.52
Снимут к Новому году....Этот тренер для середняков...
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krasno-siniyman
На самом деле положительные новости
Надеюсь один из его помощников поставит игру в большинстве, другой в обороне
Плюс агенты Алеши Пилко это все канадцы в Магнитке
Сделаю прогноз, что оставят Майе и Лайпсика плюс перейдет Пресс
Плюс прелыдущая новость была, что трое игроков Северстали могут перейти к нам
В общем пошла вода горячая))
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Персональные данные Номер 67327384
Летс гоy, Эндрю
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Олег
Вперёд за Кубком Андрюха!!!
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