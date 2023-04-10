Разин о назначении в «Металлург»: «Задача передо мной поставлена высокая. За 2 года мы должны выиграть Кубок Гагарина»

Андрей Разин рассказал, что перед «Металлургом» стоит задача выиграть Кубок Гагарина .

Сегодня магнитогорский клуб объявил о назначении 49-летнего специалиста на должность главного тренера. Контракт рассчитан на два года.

– , вы как игрок были легендой «Магнитки». Какие чувства испытываете сейчас, вернувшись в уральский клуб?

– Я рад. Из штанов не выпрыгиваю, но доволен, что получил шанс. Вокруг меня существовал некий негатив, но я счастлив, что руководители клуба повернулись ко мне лицом. Рад, что это «Магнитка» в лице президента Виктора Филипповича Рашникова. Задача передо мной поставлена высокая. Это контракт на два года, за это время мы должны выиграть .

– Прям сразу кубок?

– За два года – да. Это хорошая задача для топ-клуба, у которого все для этого есть.

– Кто будет вашими помощниками?

– Из «Северстали» вместе со мной переходят и Евгений Михалкевич. Тренер по вратарям остается прежним – словенец Клемен Мохорич.

– Правда, что в вашем контракте есть пункт, что если в первый сезон « » выступит неудачно, то второй сезон включен не будет?

– Не знаю, откуда взялась эта информация. Контракт у меня на два года.

– Правда ли, что в «Магнитке» теперь не будет иностранных игроков?

– Неправда. Иностранцы будут. Я тоже не знаю, откуда люди это берут. Более того, скажу, что ведутся переговоры и с клиентами агента .

– Вы начали с ним общаться?

– С агентами я теперь не общаюсь. Только со своим. Я главный тренер, а переговоры ведет спортивный директор «Магнитки» Сергей Гомоляко. Мне могут позвонить агенты и поинтересоваться, не против ли я того или иного хоккеиста. Но финансовые вопросы в клубе я уже не решаю. И очень этому рад, – сказал Разин.