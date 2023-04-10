Разин о «Металлурге»: «Он был приоритетным вариантом. Тренер всегда мечтает получить приглашение в команду, перед которой стоит задача выиграть Кубок Гагарина»

Теги Металлург Мг Виктор Рашников Сергей Гомоляко КХЛ Андрей Разин ТАСС Хоккей

Андрей Разин прокомментировал назначение в «Металлург».

Сегодня 49-летний специалист возглавил команду из Магнитогорска. Контракт рассчитан на два года. 

«Переговоры начались после того, как «Металлург» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. Мне позвонил Сергей Юрьевич [Гомоляко], мы встретились, поговорили.

Я дал принципиальное согласие, был у меня также разговор и с Виктором Филипповичем [Рашниковым], была поставлена задача. Обсудили примерный состав команды, после чего подписали контракт.

«Металлург» был приоритетным вариантом, остальные я просто дальше не стал рассматривать. Тренер всегда мечтает получить приглашение в команду, перед которой стоит задача выиграть Кубок Гагарина и она всегда в приоритете.

Что касается работы с молодежью, то это все взаимосвязано. Я всегда придерживаюсь такой мысли, что на льду всегда играет сильнейший. Молодой это игрок или в зрелом возрасте. Он должен каждый день это доказывать своей работой», – сказал Разин

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Некрасов
После вылета обозначили же новую задачу на следующий сезон , выйти в первый раунд , с Разиным должны выйти .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Они с Гомоляко давно знакомы, играли вместе.
Да и Рашников его знает хорошо.
Надеюсь всё получится....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семен Бабцов
Звучит как предвыборное обещание. Надеюсь, к себе и ТШ Андрей будет так же требователен.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий