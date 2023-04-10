Разин о «Металлурге»: «Он был приоритетным вариантом. Тренер всегда мечтает получить приглашение в команду, перед которой стоит задача выиграть Кубок Гагарина»

Андрей Разин прокомментировал назначение в «Металлург».

Сегодня 49-летний специалист возглавил команду из Магнитогорска. Контракт рассчитан на два года.

«Переговоры начались после того, как « » вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. Мне позвонил Сергей Юрьевич [Гомоляко], мы встретились, поговорили.

Я дал принципиальное согласие, был у меня также разговор и с Виктором Филипповичем [Рашниковым], была поставлена задача. Обсудили примерный состав команды, после чего подписали контракт.

«Металлург» был приоритетным вариантом, остальные я просто дальше не стал рассматривать. Тренер всегда мечтает получить приглашение в команду, перед которой стоит задача выиграть Кубок Гагарина и она всегда в приоритете.

Что касается работы с молодежью, то это все взаимосвязано. Я всегда придерживаюсь такой мысли, что на льду всегда играет сильнейший. Молодой это игрок или в зрелом возрасте. Он должен каждый день это доказывать своей работой», – сказал .