Андрей Разин: «Принципиально я согласился на предложение «Металлурга» на первой встрече. Вспоминаю, как в 21 год приехал в Магнитогорск, и очень рад вернуться»

Андрей Разин рассказал, как прошли переговоры с «Металлургом» .

– Поздравляем с официальным назначением! Что для вас значит вернуться в « »?

– Во-первых, это большая ностальгия. Я вспоминаю, как в 21 год приехал в Магнитогорск. Уже 30 лет прошло, и я очень рад вернуться, тем более в топ-клуб с задачей выиграть Кубок Гагарина. Одни положительные эмоции! Ну и вообще город для меня родной – у меня жена из Магнитогорска, так что мы каждое лето приезжали к родственникам.

С болельщиками у меня всегда складываются хорошие отношения, и это не хвалебные слова в свой адрес, а констатация факта. Везде, где я работаю – процент посещаемости растет. Сделаю все, чтобы эту статистику не испортить!

– Президент клуба Виктор Филиппович Рашников уже поставил обозначенную вами задачу?

– Да, именно так.

– Когда вы поняли, что все будет кардинально меняться – и уход из « », и переход в «Металлург»?

– То, что я решил, что буду уходить из «Северстали» – осознанный шаг. Пять лет на одном месте для современного хоккея это много. Я, конечно, рекорд не поставил, но это практически рекорд. Не хотелось стоять на месте, хотелось поменять обстановку, поставить перед собой новые задачи, сделать шаг вперед.

Когда я об этом объявил во всеуслышание – тогда предложения от «Магнитки» и близко не было. Были разговоры по другой команде, потом поступило предложение от еще одного клуба, и только потом позвонил Сергей Юрьевич Гомоляко и сказал, что нужно встретиться. Тогда я очень сильно обрадовался.

– Переговоры шли долго?

– Один обстоятельный разговор, в котором все сразу встало на свои места, и еще пара разговоров по деталям и нюансам. Но принципиально я согласился на предложение «Металлурга» на первой встрече.

– Есть уже примерное понимание по составу команды и тренерскому штабу?

– Конечно, вовсю работаем. И с ребятами общаюсь, с теми, кто есть в команде на сегодняшний день, сейчас это больше молодежь, и с потенциальными новичками стараюсь разговаривать.

– Пообщались с тренерским штабом молодежной команды и посмотрели в деле парней? Какие первые впечатления?

– Очень положительные. Я и мини-собрание уже провел с молодежной командой, поговорил и со Станиславом Андреевичем Шумиком, и с Николаем Александровичем Лемтюговым, и с Валерием Викторовичем Никулиным. Старался общаться индивидуально, узнать мнение каждого о молодых хоккеистах из «Лисов», с ребятами тоже отдельно переговорил.

– Какие сейчас ближайшие планы?

– Сейчас я в Екатеринбурге, завтра вылетаю в Магнитогорск. Там будет пара рабочих встреч со специалистами, которые войдут в наш тренерский штаб, посмотреть на их взгляды на свою работу. Сейчас это основной момент. Ну и, безусловно, плотная работа с Сергеем Юрьевичем по поводу формирования команды, – сказал .