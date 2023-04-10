Крикунов об отстранении Гусева: «Ротенберг правильно поступил. Если ты уж выпил, то выкладывайся и пытайся загладить вину. А если он еще на игре не тянет, то нечего пить»

Владимир Крикунов отреагировал на отстранение Никиты Гусева от основного состава СКА.

Напомним, «Матч ТВ» сообщал, что отстранение нападающего связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

«Ну теперь же он не пьет, но выпил, да, бывает. Вопрос стоит в количестве.

Конечно, правильно поступил, если ты уж выпил, то выкладывайся на игре и пытайся загладить свою вину. А если он еще на игре не тянет, то нечего пить.

– игрок, он нужен будет команде в следующих матчах. Может быть, завтра он не сыграет тоже, но потом сыграет или уже завтра увидим его на льду», – сказал бывший тренер сборной России.