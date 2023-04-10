Крикунов об отстранении Гусева: «Ротенберг правильно поступил. Если ты уж выпил, то выкладывайся и пытайся загладить вину. А если он еще на игре не тянет, то нечего пить»

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ Никита Гусев Роман Ротенберг алкоголь и спорт Хоккей

Владимир Крикунов отреагировал на отстранение Никиты Гусева от основного состава СКА.

Напомним, «Матч ТВ» сообщал, что отстранение нападающего связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

«Ну теперь же он не пьет, но выпил, да, бывает. Вопрос стоит в количестве.

Конечно, Ротенберг правильно поступил, если ты уж выпил, то выкладывайся на игре и пытайся загладить свою вину. А если он еще на игре не тянет, то нечего пить.

Гусев – игрок, он нужен будет команде в следующих матчах. Может быть, завтра он не сыграет тоже, но потом сыграет или уже завтра увидим его на льду», – сказал бывший тренер сборной России. 

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4 комментария

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Тренерские конспекты Бормана
Не умеешь пить - не пей! Умеешь - пей
Друг-плиточник, проснулся с ужасного бодуна на объекте, смотрит на часы: сейчас придут его работу принимать, а он ничего не помнит, все капец, думает! Забегает в санузел, а плитка выложена полностью, все аккуратно,на пятерку! Вот это профи, даже в ### пьяный свою работу знает и качественно делает.
Могу Гусеву телефон дать для мастер-класс класса
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Персональные данные Номер 67327384
Чё к чему и сбоку бантик. У Крикунова уже склеротизация сосудов головного мозга во всю гриву идет. Зачем брать у него экспертное мнение
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Дмитрий9779
Если водка мешает работе то бросай работу.
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цэсемьэр
Гусеву похоже достался шкафчик Ковальчука в раздевалке, а там записка с рецептом правильного восстановления после матчей🍻
жаль что с Ярославлем не встретились - сейчас бы ещё и на поезде до Питера покатался🤣
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