Экс-игрок СКА Меньшиков: «Как Гусев может быть не нужен? А кто будет забивать?»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Роман Ротенберг Хоккей

Константин Меньшиков считает, что СКА нуждается в Никите Гусеве

– Такие техничные ребята, как Гусев, Жафяров, СКА не нужны?

– Я никогда в это не поверю. Такие обязательно нужны, ну а как же? Сами подумайте: Гусев – второй по заброшенным шайбам в СКА (5 голов в 13 матчах плей-офф. – прим.). Как он может быть не нужен? А кто будет забивать?

Да, вся команда бьется, трудится. Но кто-то должен уметь и это делать.

– В субботу три шайбы без Гусева и Жафярова забросили.

– Я часто такое видел. Когда убирают прекрасного игрока, команда собирается, несколько игр проводит на характере, но потом – яма. Если убрать из театра хорошего артиста, зрители придут на пару спектаклей, а потом перестанут. Конечно, такие, как Гусев, нужны.

Просто надо найти оптимальные сочетания в звеньях. В этом и заключается мастерство тренера. Хотя у Романа Ротенберга такая система: одна группа хоккеистов играет, другая сидит на трибуне. Идет активная ротация. Посмотрим, принесет ли она успех СКА.

Когда я играл, все было по-другому. Тренеры работали с теми, кто есть. СКА за эти годы менял много вратарей, защитников, форвардов. Все на виду в лиге. Тот же Плотников – ведущий игрок ЦСКА, доставляет СКА много хлопот, – сказал экс-игрок СКА и бронзовый призер чемпионата СССР-1971.

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1 комментарий

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mitos
Сыроежкин!)
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