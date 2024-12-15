Борис Михайлов: «СКА-Арена» намного лучше катков НХЛ. Она удивительно красива, один из лучших стадионов в Европе»

Борис Михайлов указал на превосходство «СКА-Арены» над дворцами клубов НХЛ.

«Наша сборная хорошо и достойно выиграла Кубок Первого канала. Она показала хороший, комбинационный хоккей. Ежегодно она работает для пропаганды нашего хоккея. Впечатления приятные, отличные. Когда сборная выигрывает, это приятно для всех.

«СКА-Арена » – прекрасная, она удивительно красива. В Питере всегда были замечательные болельщики, еще когда я здесь работал. Это один из лучших стадионов в Европе. На катках НХЛ я особо не играл, совсем немножко. Но я думаю, что «СКА-Арена» намного лучше», – заявил двукратный олимпийский чемпион.