Плющев о Гусеве: «Он выглядит инородным телом при нынешней системе игры СКА – много контакта и движения, шарик туда-сюда»

Владимир Плющев считает, что Никите Гусеву не подходит нынешний стиль игры СКА

Форвард пропустил 4-й матч финала Востока против (3:1, 2-2 в серии). По ходу 3-го матча игрок был отправлен в запас.

– СКА не выставил на матч и Жафярова. Судя по результату, правильное кадровое решение?

– Выводы будем делать по итогам всей серии. По Жафярову ничего сказать не могу, он в плей-офф совершенно не заметен. Гусев иногда просыпался в большинстве, было видно мастерство, но в равных составах он выпадал.

При нынешней системе игры СКА, когда идет много контакта и движения, шарик туда, шарик сюда, Гусев выглядит инородным телом. Видно, что функционально к такой игре он не готов, – сказал заслуженный тренер России.

Отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива» («Матч ТВ»)

Гусев больше не сыграет за СКА в нынешнем сезоне. Он может покинуть команду (Metaratings)