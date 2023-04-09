Плющев о Гусеве: «Он выглядит инородным телом при нынешней системе игры СКА – много контакта и движения, шарик туда-сюда»

Теги ЦСКА СКА Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Дамир Жафяров Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Плющев считает, что Никите Гусеву не подходит нынешний стиль игры СКА

Форвард пропустил 4-й матч финала Востока против ЦСКА (3:1, 2-2 в серии). По ходу 3-го матча игрок был отправлен в запас. 

– СКА не выставил на матч Гусева и Жафярова. Судя по результату, правильное кадровое решение?

– Выводы будем делать по итогам всей серии. По Жафярову ничего сказать не могу, он в плей-офф совершенно не заметен. Гусев иногда просыпался в большинстве, было видно мастерство, но в равных составах он выпадал.

При нынешней системе игры СКА, когда идет много контакта и движения, шарик туда, шарик сюда, Гусев выглядит инородным телом. Видно, что функционально к такой игре он не готов, – сказал заслуженный тренер России. 

Отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива» («Матч ТВ»)

Гусев больше не сыграет за СКА в нынешнем сезоне. Он может покинуть команду (Metaratings)

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dosatuy
Да, интересная ситуация, чувак фигачит голы по карьере а ни в НХЛ ни вот в плей-офф не нужен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yndestad
Пошли эксперты Гусева топить
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий