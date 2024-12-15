Кузьмин о травме в матче с Беларусью: «Нос не сам сломался. Можно было дать две минуты, но все зависит от ракурса видео»

Григорий Кузьмин рассказал, как получил перелом носа.

Вчера «Россия 25» обыграла сборную Беларуси в овертайме со счетом 4:3. В середине второго периода Кузьмин столкнулся с Ильей Усовым, после чего покинул площадку.

– Помните сам момент?

– Да, все прекрасно помню. Пересматривал момент. Когда уходил в раздевалку, мне все казалось гораздо жестче.

Не сказал бы, что судьи ошиблись. Да, можно было дать две минуты, но все зависит от ракурса видео. Понятно, что они смотрели со спины, и выглядело как будто плечо в плечо.

Но если бы смотрели, где мое лицо, то увидели бы, что и локоть подъехал к носу. Просто зависело от ракурса записи.

Не буду вдаваться в подробности, но думаю, что нос не сам сломался, – подчеркнул нападающий российской команды.

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