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«Легендарный турнир. Замечательные впечатления». Абрамов о Кубке Первого канала

Виталий Абрамов указал на высокий статус Кубка Первого канала.

– Замечательные впечатления от турнира, удалось победить. Тяжелая игра была с белорусами, а так в принципе хорошо отработали. Большая арена, много болельщиков собралось – спасибо им большое, чувствовали их поддержку.

– Вы впервые играли на Кубке Первого канала. Как вам атмосфера турнира?

– Это легендарный турнир, его уже очень давно проводят. Конечно, приятно здесь находиться, такая уже новогодняя атмосфера, и приятно было победить. Я всегда с удовольствием приезжаю в сборную, – сказал нападающий «России 25» и ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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