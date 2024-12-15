«Легендарный турнир. Замечательные впечатления». Абрамов о Кубке Первого канала

Виталий Абрамов указал на высокий статус Кубка Первого канала.

– Замечательные впечатления от турнира, удалось победить. Тяжелая игра была с белорусами, а так в принципе хорошо отработали. Большая арена, много болельщиков собралось – спасибо им большое, чувствовали их поддержку.

– Вы впервые играли на Кубке Первого канала. Как вам атмосфера турнира?

– Это легендарный турнир, его уже очень давно проводят. Конечно, приятно здесь находиться, такая уже новогодняя атмосфера, и приятно было победить. Я всегда с удовольствием приезжаю в сборную, – сказал нападающий «России 25» и ЦСКА .