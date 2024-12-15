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Ротенберг о победе «России 25» на КПК: «Рады, что выиграли два года подряд, стабильность – признак мастерства. Мы многое успели, шла круглосуточная работа на благо его величества хоккея»

Роман Ротенберг прокомментировал победу «России 25» на Кубке Первого канала.

«Очень рады, что мы выиграли два года подряд, стабильность – признак мастерства. Очень благодарны нашим игрокам. Очень благодарны клубам, которые отпустили своих игроков в сборную России. У нас получился очень дружный коллектив.

Мы с понедельника очень много работали, чтобы команда была еще дружнее. Мы провели много командных мероприятий: были в Петропавловской крепости, на «Катке у Флагштока», провели мастер-классы с детьми. Мы очень много успели сделать за эту неделю. Поэтому очень благодарен каждому игроку. Такой график, круглосуточная работа на благо развития его величества хоккея.

Наши игроки провели две яркие встречи против сборной мира и против сборной Беларуси. Сегодня эмоционально было всем непросто, очень много сил и эмоций потратили в предыдущих играх.

Но в это же время хочу отметить победу. Мы победили с явным преимуществом. Да, наверное, мы могли забить больше шайб, но надо отдать должное сопернику. Сборная Казахстана хорошо оборонялась, у них очень здорово сыграл вратарь. Это очень важная для нас победа.

Мы благодарны всем болельщикам, мы собрали на каждой игре максимальное количество зрителей на арене и у телевизионных экранов. И это нас, конечно, очень радует. Есть что улучшить, есть над чем работать. Дальше будет еще сложнее, как вот в этом году стало намного сложнее. Поэтому не расслабляемся, работаем дальше. Будем всегда стремиться, чтобы наша сборная была на первом месте на всех турнирах», – заявил главный тренер «России 25» и СКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФХР
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