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Агент Овечкина о возможной поездке форварда в Даллас и Чикаго: «Александр хочет выйти на лед к концу года»

Агент Александра Овечкина рассказал о состоянии нападающего «Вашингтона».

Ранее журналист Том Гулитти допустил, что если восстанавливающийся от травмы капитан поедет с командой в Даллас и Чикаго, от этого может быть какая-то польза.

«Александр хочет выйти [на лед] к концу года. Несколько раз комментировали. Нет информационного повода», – отметил Глеб Чистяков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoНХЛ
Глеб Чистяков
logoСпорт-Экспресс
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