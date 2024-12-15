Агент Овечкина о возможной поездке форварда в Даллас и Чикаго: «Александр хочет выйти на лед к концу года»
Агент Александра Овечкина рассказал о состоянии нападающего «Вашингтона».
Ранее журналист Том Гулитти допустил, что если восстанавливающийся от травмы капитан поедет с командой в Даллас и Чикаго, от этого может быть какая-то польза.
«Александр хочет выйти [на лед] к концу года. Несколько раз комментировали. Нет информационного повода», – отметил Глеб Чистяков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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