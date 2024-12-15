Кузнецов о допуске России: «Надеюсь, делаем все правильно, чтобы вернуться. КПК сейчас единственный турнир, чтобы на нас посмотрели дети и запомнили хорошими игроками»

Евгений Кузнецов хотел бы, чтобы Россию допустили к международным турнирам.

– Сейчас интересная история в плавании: внезапно допустили пловцов на чемпионат мира – и буквально через неделю они поехали на чемпионат мира, выиграли три золотые медали. Если собрать сборную по хоккею и также внезапно дать сыграть на Турнире четырех наций, хватило бы у ребят энтузиазма сыграть?

– Конечно, было бы круто. Надеюсь, мы делаем все правильно, чтобы вернуться, ведется большая работа. Задача хоккеистов – играть в хоккей и не лезть туда, в этот «шоу-бизнес». Есть люди, которые займутся за нас всеми этими делами, поэтому наша задача – просто выходить и играть.

А желания много. Знаете, к любому спортсмену это, наверное, приходит с возрастом. Вся эта ответственность момента. Ведь я когда-то тоже мальчишкой смотрел матчи сборной по телевизору и на чемпионате мира в Квебеке, и до него. А сейчас этот турнир – единственный, чтобы на нас посмотрели дети и запомнили нас такими хорошими игроками, – сказал нападающий «России 25» и СКА .