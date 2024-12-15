Стасю обидно, что Беларусь пропустит Олимпиаду: «Это уровень, это круто и масштабно. Международные старты очень важны для спортсменов. А для Беларуси хоккей – номер один»
– Многие отмечают, что белорусский хоккей серьезно развивается в последние годы. Думаю, вы согласны?
– Не хочу обидеть другие виды спорта, но для Беларуси хоккей – номер один в стране. Сейчас очень много появилось ребят, которые достойны играть и в других клубах КХЛ. Поэтому я считаю, что мы движемся в правильном направлении.
– Следите за новостями по поводу допуска или недопуска сборной Беларуси на Олимпиаду?
– Мы должны были в августе играть квалификацию, но мы не играли. Поэтому, как я понял, мы в пролете.
– Обидно за молодых игроков, что они пропускают международные турниры?
– Конечно обидно. Я был на Олимпиаде и понимаю, что это уровень, как это круто и масштабно. Хотелось бы, чтобы молодые ребята почувствовали вкус международных стартов. Для спортсменов это очень важно, – сказал нападающий сборной Беларуси.
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