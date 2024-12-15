Стасю обидно, что Беларусь пропустит Олимпиаду: «Это уровень, это круто и масштабно. Международные старты очень важны для спортсменов. А для Беларуси хоккей – номер один»

Андрей Стась жалеет, что Беларусь не выступит на Олимпиаде.

– Многие отмечают, что белорусский хоккей серьезно развивается в последние годы. Думаю, вы согласны?

– Не хочу обидеть другие виды спорта, но для Беларуси хоккей – номер один в стране. Сейчас очень много появилось ребят, которые достойны играть и в других клубах КХЛ. Поэтому я считаю, что мы движемся в правильном направлении.

– Следите за новостями по поводу допуска или недопуска сборной Беларуси на Олимпиаду?

– Мы должны были в августе играть квалификацию, но мы не играли. Поэтому, как я понял, мы в пролете.

– Обидно за молодых игроков, что они пропускают международные турниры?

– Конечно обидно. Я был на Олимпиаде и понимаю, что это уровень, как это круто и масштабно. Хотелось бы, чтобы молодые ребята почувствовали вкус международных стартов. Для спортсменов это очень важно, – сказал нападающий сборной Беларуси .