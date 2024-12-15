  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Щитов о жалобе Ротенберга в органы на судей: «Будет интересно. На детских тренеров постоянно пишут заявления, и следователь говорит, что нельзя бросать верхом, так как шайба отскочила в голову ребенку»
5

Щитов о жалобе Ротенберга в органы на судей: «Будет интересно. На детских тренеров постоянно пишут заявления, и следователь говорит, что нельзя бросать верхом, так как шайба отскочила в голову ребенку»

Никита Щитов прокомментировал жалобы Романа Ротенберга на судейство.

– Как относитесь к тому, что Роман Ротенберг готов лично подать заявление в правоохранительные органы, чтобы разобраться с плохой работой судей в хоккее?

– Это же из‑за серьезной травмы Кузьмина и что судьи не отреагировали на нарушение. Если он видит серьезные проблемы в судейском корпусе, то может написать заявление, ничего не мешает сделать это. Посмотрим, что из этого выйдет, какой будет прецедент, какие изменения произойдут в судействе.

Всегда хочется, чтобы судейство было объективным, чтобы игроки не страдали из‑за их работы. Арбитры стараются действовать лучше, но иногда бывают ошибки. Если же Ротенберг даст делу ход по примеру самарского губернатора, посмотрим, как надлежащие органы отреагируют на подобное.

– Странно будет выглядеть, как следователь станет разбирать, почему арбитр плохо судит и не фиксирует фол в игре.

– Да, это будет интересно. Может, у следователей есть спортивный корпус, который адекватно разбирается в этом? К примеру, на детских тренеров родители постоянно пишут заявления в прокуратуру, следователь вызывает тренера к себе и спрашивает, почему шайба на тренировке попадает в перекладину. И тренер отвечает, что такой бросок, игрок хотел попасть в ворота верхом. На что тренеру говорят, что нельзя бросать верхом, так как шайба отрикошетила от ворот и попала в голову ребенку.

– Серьезно?

– Да. Думаю, так и про судей будут спрашивать, почему они стояли там, там и там и почему не фиксировали фол. Но я не знаю, дойдет ли до подобного в нашем хоккее, – сказал бывший защитник «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoВячеслав Федорищев
сборная России U25
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoНикита Щитов
logoСКА
logoГригорий Кузьмин
судьи
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Губернатор Самарской области подал заявление в правоохранительные органы на судейство в футболе. Мы тоже можем, я лично готов. Надо, чтобы все было честно везде»
61сегодня, 16:13
Орлов о словах Федорищева про коррупцию: «Все закончится извинениями губернатора – доказать будет сложно. У нас нет прозрачности, поэтому надо уходить к частным клубам»
249 декабря, 13:58
Глава РПЛ Алаев про письмо Федорищева в РПЛ: «Люди вокруг губернатора неглубоко разбираются в футболе, возможно. Кто-то пользуется ситуацией и доводит некорректную информацию»
249 декабря, 10:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Роман Ротенберг: «За бугром больше проблем, чем у нас. У них в школах преподают уроки, как пол сменить детям. Я не хочу, чтобы мои дети были в таких школах»
4129 минут назад
Кубок Первого канала. «Россия 25» победила Казахстан, Беларусь разгромила сборную мира КХЛ
17545 минут назад
Ротенберг о силе соперников «России 25»: «Не знаю, зачем журналисты в телеграм‑каналах ставят ее под сомнение. Может, по просьбе врагов. И не все из них могут оценить, не все играли в хоккей»
73сегодня, 16:51
«На Западе очень слабые политики. Нельзя путать яичницу с колбасой». Михайлов о вере в допуск России через 2 года
9сегодня, 16:21
Роман Ротенберг: «Губернатор Самарской области подал заявление в правоохранительные органы на судейство в футболе. Мы тоже можем, я лично готов. Надо, чтобы все было честно везде»
61сегодня, 16:13
Третьяк о КПК: «Ребята поняли, что требуется доставать из себя, как выигрывать в свитере сборной России. На матчи нашей команды пришло более 64 000 человек, миллионы переживали у телеэкранов»
19сегодня, 15:41
Ротенберг о допуске России: «Уйдет Байден – вернемся к вопросу. В ИИХФ не сами решения принимают. Вопрос о помощи от Трампа ему адресуйте, я не Трамп, у меня другая фамилия»
65сегодня, 15:32
Форвард «России 25» и СКА Глотов признан лучшим игроком Кубка Первого канала по версии «Норникеля»
3сегодня, 15:15Фото
НХЛ. «Каролина» примет «Коламбус», «Миннесота» против «Вегаса», «Рейнджерс» в гостях у «Сент-Луиса»
12сегодня, 15:00
Ротенберг о КПК: «Тяжелый турнир, как Олимпиада – нет права на ошибку. Пассажиров не было, каждый отдавался на пределе сил. Так и должно быть, когда играешь за сборную России»
59сегодня, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
Стасю обидно, что Беларусь пропустит Олимпиаду: «Это уровень, это круто и масштабно. Международные старты очень важны для спортсменов. А для Беларуси хоккей – номер один»
6 минут назад
Агент Овечкина о возможной поездке форварда в Даллас и Чикаго: «Александр хочет выйти на лед к концу года»
138 минут назад
Дарья Тубольцева: «Кинэн приехал в Петербург как на Кубок Канады, наорал на игроков после поражения от России. Ребята на него посмотрели, мол, дядя, ты чего, мы приехали не жилы рвать»
358 минут назад
Кузьмин о травме в матче с Беларусью: «Нос не сам сломался. Можно было дать две минуты, но все зависит от ракурса видео»
2сегодня, 17:21
Митчелл Миллер о досуге: «Любимый приключенческий сериал – «Внешние отмели». Много видео о гольфе смотрю. Или вот ролики MrBeast, смотрел его видео с Криштиану Роналду»
сегодня, 16:41
«Легендарный турнир. Замечательные впечатления». Абрамов о Кубке Первого канала
сегодня, 16:33
Крикунов о КПК: «Было бы чудно, если бы Россия не выиграла. Победа была абсолютно ожидаема»
2сегодня, 15:59
Вайсфельд о Елесине, накрывшем шайбу рукой в конце игры «России 25» с Казахстаном: «Две минуты. Задержка игры»
3сегодня, 15:52
Дэй заработает 16 млн рублей в «Тракторе» до конца сезона (Metaratings)
5сегодня, 14:29
«Северсталь» ищет варианты обмена защитника Иванова (Metaratings)
1сегодня, 12:54
Рекомендуем