Щитов о жалобе Ротенберга в органы на судей: «Будет интересно. На детских тренеров постоянно пишут заявления, и следователь говорит, что нельзя бросать верхом, так как шайба отскочила в голову ребенку»

Никита Щитов прокомментировал жалобы Романа Ротенберга на судейство.

– Как относитесь к тому, что Роман Ротенберг готов лично подать заявление в правоохранительные органы, чтобы разобраться с плохой работой судей в хоккее?

– Это же из‑за серьезной травмы Кузьмина и что судьи не отреагировали на нарушение. Если он видит серьезные проблемы в судейском корпусе, то может написать заявление, ничего не мешает сделать это. Посмотрим, что из этого выйдет, какой будет прецедент, какие изменения произойдут в судействе.

Всегда хочется, чтобы судейство было объективным, чтобы игроки не страдали из‑за их работы. Арбитры стараются действовать лучше, но иногда бывают ошибки. Если же Ротенберг даст делу ход по примеру самарского губернатора, посмотрим, как надлежащие органы отреагируют на подобное.

– Странно будет выглядеть, как следователь станет разбирать, почему арбитр плохо судит и не фиксирует фол в игре.

– Да, это будет интересно. Может, у следователей есть спортивный корпус, который адекватно разбирается в этом? К примеру, на детских тренеров родители постоянно пишут заявления в прокуратуру, следователь вызывает тренера к себе и спрашивает, почему шайба на тренировке попадает в перекладину. И тренер отвечает, что такой бросок, игрок хотел попасть в ворота верхом. На что тренеру говорят, что нельзя бросать верхом, так как шайба отрикошетила от ворот и попала в голову ребенку.

– Серьезно?

– Да. Думаю, так и про судей будут спрашивать, почему они стояли там, там и там и почему не фиксировали фол. Но я не знаю, дойдет ли до подобного в нашем хоккее, – сказал бывший защитник «Спартака».