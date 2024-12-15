Крикунов о КПК: «Было бы чудно, если бы Россия не выиграла. Победа была абсолютно ожидаема»
Владимир Крикунов удивился бы поражению «России 25» на Кубке Первого канала.
«Конечно, победа сборной России была абсолютно ожидаема. Было бы чудно, если бы наши не выиграли. Понятно, что соперниками были не сборные Канады или Швеции, но национальной команде тоже надо играть и поддерживать свое состояние.
Соперники были неплохие, можно взять ту же сборную легионеров. Остальные соперники полегче, но белорусы навязали упорную игру. У сборной была задача выиграть турнир, и с этой задачей они справились», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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