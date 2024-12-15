Ротенберг о силе соперников «России 25»: «Не знаю, зачем журналисты в телеграм‑каналах ставят ее под сомнение. Может, по просьбе врагов. И не все из них могут оценить, не все играли в хоккей»
«Хотел бы сказать журналистам, которые пишут свои мнения в телеграм‑каналах. Вы лучше обратитесь к игрокам! Спросите у них, как и зачем они приезжают в сборную, какой тут уровень.
Хочу отметить и сильных соперников – это лучшие легионеры КХЛ, у которых огромные контракты в клубах. Изучите зарплатные ведомости – они получают больше, чем россияне.
Сборная Беларуси – это лидеры команд КХЛ, каждый игрок. Они выступают в большинстве, в первых звеньях. Надо это уважать.
Я не знаю, зачем распространяются мнения, которые ставят это под сомнение. Может быть, это делается по просьбе каких‑то врагов. Но, я считаю, это неправильно. Лучше пообщайтесь с нашими игроками.
Иногда журналисты просто не могут это оценить по разным причинам. Ведь не все журналисты играли в хоккей. Практически никто, кроме Батрака. И, может быть, еще один, который в Коламбусе в первой игре забил хет‑трик. И на этом все», – сказал главный тренер «России 25» и СКА.
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