«На Западе очень слабые политики. Нельзя путать яичницу с колбасой». Михайлов о вере в допуск России через 2 года

Борис Михайлов призвал западных политиков не путать яичницу с колбасой.

«Я уверен в том, что через два года команда [России] вернется на международную арену. Это лицо нашего хоккея.

Конечно, предполагать можно все что угодно. Но, как я думаю, люди, которые чрезвычайно далеки от спорта, на Западе отрезвеют. Там очень слабые политики.

Нельзя путать яичницу с колбасой», – заявил двукратный олимпийский чемпион.