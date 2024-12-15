«На Западе очень слабые политики. Нельзя путать яичницу с колбасой». Михайлов о вере в допуск России через 2 года
Борис Михайлов призвал западных политиков не путать яичницу с колбасой.
«Я уверен в том, что через два года команда [России] вернется на международную арену. Это лицо нашего хоккея.
Конечно, предполагать можно все что угодно. Но, как я думаю, люди, которые чрезвычайно далеки от спорта, на Западе отрезвеют. Там очень слабые политики.
Нельзя путать яичницу с колбасой», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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