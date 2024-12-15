Дэй заработает 16 млн рублей в «Тракторе» до конца сезона (Metaratings)

Логан Дэй заработает 16 млн рублей по контракту с «Трактором».

Ранее стало известно, что клуб из Челябинска договорился о контракте с Дэем.

Как сообщает Metaratings, защитник подписал однолетний контракт с «Трактором ». Он заработает 16 млн рублей до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2023/24 Логан Дэй провел 54 матча в регулярке АХЛ за «Херши» и набрал 25 (6+19) очков при полезности «плюс 7». В плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов в 15 играх при полезности «минус 3».

Защитник является двукратным обладателем Кубка Колдера (2023, 2024).